النصر مكتمل الصفوف ومتحفز لشباب الأهلي

المصدر: محمد أبو إسماعيل- دبي

أكد مدرب النصر، الصربي إيفان يوفانوفيتش، أن مباريات الديربي دائماً تأخذ طابع الإثارة والندية منذ اللحظة الأولى، مشيراً إلى أن مواجهة شباب الأهلي في الجولة الحادية عشر من دوري الخليج العربي ستكون بكل تأكيد واحدة من أهم مباريات الموسم التي نسعى من خلالها لتحقيق الفوز وتقليص الفارق مع فرق المقدمة، ولأول مرة منذ فترة كبيرة تكتمل صفوف النصر عقب عودة كل المصابين ليخوض الفريق المباراة متحفزاً لتقديم نتيجة إيجابية وإيقاف قطار شباب الأهلي.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحافي للمباراة: " بعد عودة جميع اللاعبين باتت المنافسة بينهم في كل الخطوط أمر صحي ويصب في مصلحة الفريق وأنا سعيد بوفرة اللاعبين في كافة الخطوط، النصر فريق كبير وكل الفرق الكبرى دائماً يكون لديها أكثر من بديل قوي ومؤثر".

وأضاف قائلاً " مواجهة شباب الأهلي فرصة لجميع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم، مباريات الديربي هي المباريات التي يُطلق عليها مباريات اللاعبين، الدوافع الشخصية بالإضافة إلى التحفيز والتهيئة من الجهاز الفني قبل هذه النوعية من المباريات تكون في ذروتها وأتمنى أن يؤثر ذلك على لاعبينا بشكل إيجابي ويفرضون كلمتهم في اللقاء المرتقب".

وكشف يوفانوفيتش عن سعادته باستعادة حبيب الفردان لمستواه الحقيقي، وعودة طارق أحمد ومحمد العكبري وجاهزية عامر مبارك وجاسم يعقوب وراشد عمر، تعطيه المزيد من الحلول في خط الوسط وهو أمر إيجابي يخدم مصلحة الفريق