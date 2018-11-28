اتفاقية شراكة بين الشارقة و«لاليغا» لإنشاء أكاديمية كرة قدم

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أعلن نادي الشارقة لكرة القدم توقيع اتفاقية شراكة مع أكاديمية لاليغا، لإنشاء أكاديمية خاصة لكرة القدم بالنادي، تستوعب اللاعبين المواطنين والمقيمين على حد سواء من مختلف الفئات السنّية، جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد بمقر النادي، أول من أمس، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي اللواء سالم عبيد الشامسي، ورئيس شركة كرة القدم في النادي محسن مصبح، فيما كشف محسن مصبح أن هذه الاتفاقية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، وتهدف إلى تطوير اللاعبين في مجال كرة القدم في المراحل السنية من مختلف الفئات العمرية من خلال أعلى المعايير، بوجود مدربين على أعلى المستويات، والعمل على ضمان مستقبل اللاعب الأكاديمي والفني، وأن تكون لنادي الشارقة الأولوية في ضم أي لاعب مميز في الأكاديمية، بجانب أن هذه الاتفاقية تهدف أيضاً إلى تدريب وتأهيل مدربين على أعلى المستويات، مشدداً على أن هذه الاتفاقية ستطبق على أرض الواقع، ولن تكون حبراً على ورق.

وقال محسن مصبح: «سعداء في نادي الشارقة بأن نكون سبّاقين في إبرام هذه الاتفاقية مع أكاديمية لاليغا، وهذه الشراكة تمثل البداية والانطلاقة الحقيقية».

ووصف مصبح هذه الاتفاقية بأنها تمثل شراكة مستقبلية كونها تفيد النادي، مؤكداً أن الباب سيكون مفتوحاً للجميع الفئات سواء من أبناء المواطنين أو المقيمين في الدولة للانضمام إلى الأكاديمية.

وأوضح: «الاتفاقية مع لاليغا مبنية على قناعات، ولا يبحثون عن عمل تجاري، وإنما فني من خلال وجود مختصين في هذا المجال، ومن مميزات هذه الاتفاقية أيضا أنها تعطي الحق للنادي بأن تكون له الأولوية في ضم أي لاعب مميز».

من جهته أكد المدير التنفيذي لأكاديمية لاليغا حسين مراد، أنهم فخورن بهذه الشراكة مع نادي الشارقة، وقال: «ستسهم في تعزيز الجهود المبذولة لدعم كرة القدم خصوصاً على صعيد الشباب والناشئين من خلال إدخال أحدث وسائل التدريب المتبعة على مستوى العالم، والعمل على اكتشاف المواهب من جميع المراحل السنّية»، مشيراً إلى أن الأكاديمية ستعمل في اتجاهين، الأول هو تدريب اللاعبين الشباب بأحداث الطرق المتاحة في العالم، والثاني هو إعداد كوادر وطنية من المدربين الشباب جنباً إلى جنب من مدربي الدوري الإسباني المعتمدين في الشارقة، وإتاحة الفرص للشباب لتطوير وتنمية مهاراتهم الفنية.