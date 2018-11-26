دبي البحري يحتفي بأبطال سباقات موسم التجديف

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

حرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مع ختام منافسات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، ومع إقامة عرس كأس آل مكتوم رقم 22 الأسبوع الماضي، على الاحتفاء بالقوارب الحاصلة على المراكز الأولى في الترتيب العام للموسم.

وظفر بناموس بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً في الموسم الرياضي 2018-2019 القارب «عمان 44» بقيادة النوخذة حميد سالم حميد البحري، الذي توج بطلاً لموسم التجديف بتصدره الترتيب العام للبطولة عن جدارة واستحقاق برصيد ثلاث نقاط بعدما تسيد المراكز الأولى في ثلاث جولات متتالية، ليتفوق على جميع القوارب المشاركة التي تجاوز عددها 50 قارباً في كل الجولات.

واحتل حامل اللقب في الموسم الماضي 2017-2018 القارب «شرطة دبي 1» بقيادة النوخذة محمد إسماعيل مشموم الفلاسي المركز الثاني (الوصيف) في الترتيب العام برصيد 15 نقطة، فيما احتل المركز الثالث في الترتيب العام القارب «رأس الخيمة 50» بقيادة النوخذة محمد أحمد يخيك الشحي برصيد 18 نقطة.

وجاء القارب «مزاحم 70» بقيادة النوخذة أحمد محمد احمدوه في المركز الرابع برصيد 18 نقطة، ثم القارب «شرطة دبي 3» بقيادة النوخذة محمد إسماعيل مشموم الفلاسي في المركز الخامس برصيد 18 نقطة أيضاً، واحتل القارب «وادي سهم 2» بقيادة النوخذة سالم سعيد عبيد مسعود المركز السادس برصيد 19 نقطة.

ونجح القارب «أساس 39» بقيادة النوخذة خادم عبيد خادم في احتلال المركز السابع في الترتيب العام لبطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً برصيد 23 نقطة، وهو الرصيد نفسه للقارب «أدنوك 12» بقيادة النوخذة عابد الحمادي، الذي احتل المركز الثامن في الترتيب العام، بينما حصل القارب «دبي 51» بقيادة النوخذة أحمد محمد إبراهيم المرعي على المركز التاسع برصيد 24 نقطة، وهو الرصيد نفسه للقارب «وادي حام 88» بقيادة النوخذة يوسف عباد الشحي، الذي احتل المركز العاشر في الترتيب.

وقام نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية علي ناصر بالحبالة، بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

50 قارباً شاركت في جميع جولات سباق دبي لقوارب التجديف.