مشاركة غير مؤكدة لروضة والحوسني في بطولة العرب للشطرنج

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كشف الأمين العام المساعد لاتحاد الشطرنج، مهدي عبدالرحيم، عن أن موقف الثنائي الدولي، روضه السركال وعماد الحوسني، من المشاركة في البطولة العربية للشطرنج التي ستنطلق بعد غد في دبي، مازال معلقاً لعدم حصولهما على التفرغ الدراسي.

وأعلن اتحاد الشطرنج عن قائمة تضم منتخب السيدات والرجال، وتضم عائشة المعيني، مريم عيسى، وديمة الكلباني، ياسمين علي، عوشة الشامسي، روضة السركال، سالم عبدالرحمن، عمر نعمان، سعيد إسحاق، عثمان موسى، عماد الحوسني وإبراهيم سلطان.

وقال عبدالرحيم لـ«الإمارات اليوم»: «خاطبنا نادي أبوظبي للشطرنج بشأن مشاركة روضة وعماد، والنادي بدوره خاطب المنطقة التعليمية في أبوظبي للحصول على التفرغ الدراسي، وأتوقع أن تتضح الرؤية اليوم أو غداً على أقصى تقدير».

وتابع: «حصل سالم عبدالرحمن على إجازة من جامعة الشارقة لمدة يومين، ليتمكن من المشاركة في البطولة، وفي شأن آخر أعلن اتحاد الشطرنج عن تشكيل اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة سرحان المعيني».