الزعابي: زاكيروني طلب مباراة واحدة في تجمع ديسمبر

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

كشف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة راشد الزعابي، أن الاتحاد كان يعلم بوجود المنتخب العراقي داخل الدولة لإقامة معسكر تدريبي استعداداً لبطولة كأس الأمم الآسيوية الـ16، التي تستضيفها الإمارات في الفترة من الخامس من يناير إلى الأول من فبراير المقبلين، لكن لم يكن ممكناً للمنتخب الوطني اللعب معه ودياً يوم الثلاثاء الماضي، كبديل للمنتخب المصري الذي اعتذر عن عدم اللعب مع المنتخب الوطني في اليوم نفسه.

وقال الزعابي لـ«الإمارات اليوم»: «المنتخب العراقي كان قد اتفق منذ فترة طويلة مع المنتخب البوليفي للعب معه ودياً في الإمارات يوم 20 نوفمبر، وبناء على ذلك فلم يكن في استطاعة المنتخب العراقي التخلي عن عدم اللعب مع المنتخب البوليفي، واللعب مع منتخبنا الوطني بدلاً منه، في ظل الاتفاق المسبق بينهما، خصوصاً أن المباراة مدرجة في أجندة (فيفا)، ولا يمكنه من (الناحية الأدبية) تقديم اعتذار للمنتخب البوليفي عن عدم اللعب معه دون سبب واضح».

وعن برنامج المنتخب الوطني في التجمع المقبل المقرر له في ديسمبر المقبل، قال الزعابي: «حتى الآن ووفقاً لأجندة الاتحاد الدولي، لا توجد أيام (فيفا) خلال ديسمبر المقبل، وهناك مباراة واحدة طلبها المدير الفني للمنتخب آلبيرتو زاكيروني خلال تجمع ديسمبر، ومن الطبيعي ألّا يجد المنتخب الوطني منتخباً آخر أو أكثر للعب معه خلال ديسمبر، بجانب المباراة التي طلبها المدير الفني، ولكن الفرصة الوحيدة للمنتخب الوطني في أداء مباراة ودية أو أكثر خلال ديسمبر ستكون مع المنتخبات الآسيوية التي ستشارك في البطولة، وستصل إلى البلاد في وقت مبكر لإقامة معسكر تدريبي قبل انطلاق البطولة بأسبوع على الأقل، ولكن هذا الأمر متروك للمدير الفني زاكيروني، الذي طلب إقامة مباراة واحدة فقط حتى الآن في تجمع ديسمبر».