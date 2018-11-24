سباق داس للمحامل الشراعية ينطلق اليوم

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يُقام اليوم سباق داس للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي ينظمه نادي أبوظبي البحري للرياضات الشراعية واليخوت على كورنيش العاصمة أبوظبي، وهو الجولة الثانية من منافسات هذه الفئة بعد سباق الأريام الذي أقيم الأسبوع الماضي.

ومن المنتظر أن يشارك فيه 114 محملاً شراعياً بمجموع 1500 بحار من مختلف أنحاء الدولة، وخصص نادي أبوظبي ثلاثة ملايين درهم جوائز مالية للفائزين، ويحصل منها البطل على 210 آلاف درهم، فيما يحصل الوصيف على 170 ألف درهم والثالث على 150 ألف درهم.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لنادي أبوظبي ماجد المهيري، أن جدول السباقات يشهد زخماً كبيراً هذه الأيام، حتى يتم الانتهاء من كل السباقات المدرجة في جدول الموسم قبل نهاية هذا العام. وأعلن عن تنظيم النادي لحفل كبير سيتم خلاله الإعلان عن لقب بحار الموسم في فئتي 60 و43 للمحامل الشراعية هذا العام، وسيتم خلاله تكريم الفائزين أيضاً.