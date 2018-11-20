زاكيروني يبحث عن حلول لمشكلة العقم الهجومي أمام اليمن

المصدر: منصور السندي - دبي

تمثل مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره اليمني عند الساعة 6:25 من مساء اليوم على ملعب الوصل في زعبيل محطة مهمة في برنامج إعداد المنتخب، في ختام معسكره الحالي في دبي، الذي انطلق في السادس من الشهر الجاري، إذ تأتي المباراة في إطار تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس آسيا المقررة في الإمارات في يناير المقبل، وتعد فرصة جيدة للجهاز الفني للأبيض لتصحيح بعض الأخطاء والسلبيات التي صاحبت المباراة الودية الأخيرة أمام بوليفيا التي انتهت بالتعادل، فضلاً عن كون المباراة أيضاً فرصة للمدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني للاقتراب من التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المنتخب مبارياته في كأس آسيا، بجانب أن المدرب يسعى أيضاً الى إيجاد حلول لمشكلة العقم الهجومي التي عادت مجدداً إلى المنتخب، وباتت تشكل هاجساً كبيراً للجهاز الفني، على الرغم من وجود مهاجم مثل علي مبخوت في هجوم المنتخب، فقد سبق له أن فاز بلقب هداف آسيا خلال النسخة السابقة التي أقيمت في أستراليا في عام 2015.

ويحل المنتخب في المرتبة الـ«81» عالمياً في التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم، فيما يأتي منتخب اليمن في المركز 131 عالمياً.

ويعد المنتخب اليمني من المنتخبات المتطورة، وسبق له أن واجه الأبيض في العديد من اللقاءات، سواء في تصفيات كأس العالم أو بطولة كأس الخليج التي شارك فيها للمرة الأولى في نسختها الـ16 التي أقيمت في الكويت في 2003.

وخاض المنتخب اليمني، يوم الجمعة الماضي، مباراة ودية دولية أمام نظيره المنتخب السعودي، انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.