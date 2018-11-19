دوري الكرة الطائرة ينطلق الجمعة

المصدر: معاذ كمبال - العين

كشف اتحاد كرة الطائرة عن نظام مسابقة الدوري العام للرجال للموسم الجديد 2018-2019، الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل، وذلك عبر المنشور الذي تم تعميمه على الأندية ووسائل الإعلام، وستلعب المسابقة في مرحلتها الأولى بنظام الدوري من دورين لتحديد تريب الفرق من المركز الأول إلى العاشر، وستلعب الفرق من المركز الأول إلى الرابع مباريات إقصائية، إذ سيلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث، على أن يتأهل الفائزان للمباراة النهائية، في حين يلتقي الخاسران لتحديد المركز الثالث.

في المقابل، ستلعب الفرق من المركز الخامس إلى العاشر بنظام دوري من دور واحد فقط، وذلك من أجل تحديد الترتيب النهائي للفرق، وهو الترتيب الذي سيعتمده الاتحاد في قرعة الموسم المقبل.

وتقرر أن يقام الأسبوع الأول للدوري العام يومي الجمعة والسبت المقبلين، ويستقبل الجزيرة ضيفه النصر في أبوظبي، ويحلّ عجمان ضيفاً على العين، ويلتقي الوصل مع الظفرة في دبي، وفي يوم السبت يستقبل شباب الأهلي ضيفه حتا، فيما يواجه حامل اللقب، بني ياس، تحدياً قوياً أمام الوحدة في «ديربي أبوظبي».