ندى عسكر نائباً لرئيس الاتحاد العربي لكرة السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

وقع اختيار الاتحاد العربي لكرة السلة، على مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ندى عسكر، لتولي منصب نائب رئيس الاتحاد العربي، في إنجازٍ إداري غير مسبوق للمرأة الإماراتية على صعيد السلة العربية.

جاء ذلك، خلال اجتماع الاتحاد العربي، الذي أقيم أول من أمس، في العاصمة المصرية القاهرة، وحضره رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، اللواء إسماعيل القرقاوي، وعدد من رؤساء الاتحادات العربية، وأعضاء الاتحاد العربي.

وشملت القرارات أيضاً، اختيار الجزائرية فيروز ديح، لعضوية مجلس الإدارة، بجانب فرض عقوبات مالية قدرها 3000 دولار على الجامعة المغربية لكرة السلة لعدم مشاركتها في بطولة المنتخبات الأخيرة في القاهرة، رغم تأكيدها على الحضور، وتطبيق العقوبة ذاتها على نادي النصر الليبي، بسبب اعتذاره عن الحضور إلى بطولة بيروت الشهر الماضي، رغم تأكيده الحضور والمشاركة.

واعتمد المجلس مذكرة لزيادة موارده المالية بتوقيع غرامات على اللاعبين والأجهزة الفنية عند ارتكابهم أخطاء فنية، خلال المباريات، بواقع 50 دولاراً للمخالفة الأولى، و75 دولاراً للمخالفة الثانية، و100 دولار للمخالفة الثالثة، وكذلك رفع رسوم تسجيل اللاعبين الأجانب من 200 إلى 500 دولار.