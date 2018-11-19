البريطاني داني ويليت بطل «موانئ غولف دبي»

المصدر: جوني جبور - دبي

حقق المصنف 276 عالمياً، البريطاني داني ويليت، مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه، أمس، بلقب النسخة العاشرة من بطولة موانئ دبي العالمية للغولف، خاتمة موسم «السباق إلى دبي»، التي أقيمت على ملعب «الأرض» في «عقارات جميرا»، برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، البالغ إجمالي جوائزها المالية ثمانية ملايين دولار، حصل منها الفائز بالمركز الأول على 1.33 مليون دولار، بعد أن سجل على مدار أربعة أيام من المنافسات رصيد 18 ضربة تحت المعدل.

كما شهدت البطولة على صعيد لقب بطل موسم «السباق إلى دبي»، إهداء المصنف السادس على العالم فرانشيسكو موليناري، بلده إيطاليا، لقبه الأول تاريخياً في البطولة الأوروبية العريقة، بعد أن منحه المركز الـ26، برصيد ست ضربات تحت المعدل، الذي أنهى عليه منافسات الأيام الأربعة لبطولة «موانئ دبي العالمية» والحفاظ على صدارة الترتيب العام، وتعزيز رصيده إلى أربعة ملايين و100 ألف يورو، وإعلان نفسه أول لاعب في تاريخ إيطاليا يتوّج بهذا الإنجاز، خصوصاً بعد أن فشل واكتفى منافسه وحامل لقب العام الماضي، البريطاني تومي فليتوود، بالمركز الـ17 برصيد 10 ضربات تحت المعدل، الذي أدى به إلى فقدان مركز الوصيف والتراجع للمركز الثالث، بإجمالي رصيد بلغ ثلاثة ملايين و231 الفاً يورو، تاركاً الباب مفتوحاً أمام الأميركي باتريك ريد، الذي أهداه مركزه الثاني في بطولة «الموانئ» برصيد 16 ضربة تحت المعدل، انتزاع وصافة «السباق إلى دبي» برصيد بلغ ثلاثة ملايين و327 ألف يورو.

وعقب انتهاء المنافسات، توج رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان بن سليّم، البريطاني داني ويليت بـ«صولجان» بطولة «موانئ دبي العالمية»، وسلّم نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، الإيطالي فرانشيسكو موليناري، كأس «السباق إلى دبي» وبطل موسم 2018.

حضر مراسم التتويج الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للعبة، وأمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، والمدير التنفيذي لـ«عقارات جميرا»، يوسف كاظم، والمدير التنفيذي مدير عام موانئ دبي العالمية، محمد المعلم، وعدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية، وممثلي الشركات الراعية.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، في تصريحات صحافية عقب مراسم التتويج، أن جولة «موانئ دبي العالمية» تمكنت على مدار السنوات الـ10 الأولى لها من تأكيد مكانتها المرموقة في صدارة الأحداث العالمية في رياضة الغولف، ورسّخت النجاحات التي تتبوأها دبي كوجهة رياضية وسياحية وترفيهية رائدة من نوعها، من خلال إبرازها التطوّر الحضاري والعمراني المرتبط بنمو الرياضة وانتشارها كأسلوب حياة بين أفراد المجتمع.

واعتبر الطاير، أن ارتباط اسم الجولة الأوروبية العريقة للغولف بدبي، من خلال رفعها شعار «السباق إلى دبي»، الذي يطوف أرجاء العالم على مدار موسم يضم 47 بطولة في 30 دولة، شكل ترويجاّ فريداً من نوعه، وأسهم في جذب أفضل اللاعبين الذين يضعون دبي هدفاً لهم سنوياً للمشاركة في الحدث، الذي يقدم جوائز مالية تعدّ الأضخم على صعيد البطولة نفسها، أو الجوائز المالية المقدمة لأصحاب المراكز الأولى في ختام الموسم.

وأكد الطاير، أن مجلس دبي الرياضي يثمّن جهود القائمين على تنظيم هذه البطولة الحاصلة على تصنيف (خمس نجوم) في نظام تصنيف الفعاليات التي ينظمها المجلس مرتين متتاليتين، وأن المجلس حريص على أن تتوافر للبطولة كل السبل التي تحقق لها المزيد من الريادة والتفوق، تأكيداً لأهمية رياضة الغولف ذات المردودين السياحي والاقتصادي في مجال الرياضة بدبي والعالم.

بدوره، هنأ رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم، البطل داني ويليت، لحصد أول لقب له في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، والبطل فرانشيسكو موليناري، للفوز بلقب «السباق إلى دبي»، وقال بن سليّم: «استمتعنا بأسبوع رائع من الغولف في (عقارات جميرا)، وأود أن أشكر الجولة الأوروبية واللاعبين والمتطوّعين وشركائنا، وبالطبع وعشاق الغولف هنا وفي جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «تستمر بطولة جولة موانئ دبي العالمية في وضع دبي على الخريطة العالمية في مجال الرياضة، وكذلك في إلهام الجيل المقبل من الشباب الإماراتي لتولي اللعبة، وهو ما نفخر به كثيراً، إذ لاتزال هذه الشراكة مهمة وناجحة بالنسبة لنا، ولذلك يسعدني أنه من العام المقبل ستوسع موانئ دبي العالمية شراكتنا لتصبح شريكاً كاملاً للجولة الأوروبية».

ويليت: دبي أعادتني إلى العالمية

اعتبر البريطاني داني ويليت، أن لقبه الأول تاريخياً في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، أعاده إلى النجومية، خصوصاً أنه يمثل الانتصار الأول له منذ عام 2016، حين فاز مطلع ذلك العام بلقب بطولة «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك»، الذي مثل انطلاقته للعالمية من دبي، واتبعه بثلاثة أشهر بانتصار وحيد بلقب بطولة الماسترز الأميركية.

وقال ويليت في تصريحات صحافية عقب مراسم التتويج: «إن الفوز في دبي له طعم آخر، إذ إن هذه المدينة كانت شاهداً على دخولي النجومية في عام 2016، وهي ذاتها التي نجحت من بوابتها في 2018 بالعودة مجدداً إلى دائرة الانتصارات بعد عامين صعبين للغاية».

وأضاف: «نجحت، أخيراً، في وضع حد لسوء الحظ الذي لازمني على مدار أكثر من عامين، ليهديني لقب (الموانئ) عودتي إلى دائرة الانتصارات، وهو أمر سأسعى إلى الاستفادة من زخمه قبيل ضربة بداية الموسم المقبل».

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ملايين درهم، إجمالي الجوائز المالية لبطولةموانئ دبي العالمية للغولف.