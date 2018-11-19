مُشجع يؤازر الوصل على كرسي متحرك منذ 10 سنوات دون انقطاع

المصدر: سيد مصطفى - دبي

ضرب المشجع، محمد البلوشي، من أصحاب الهمم، المثل في حب شعار الوصل، والقدرة على مؤازرة «الإمبراطور» من الملعب، على الرغم من صعوبة تنقله على كرسي متحرك، إذ لم يتخلّف عن تشجيع الفريق على مدار 10 سنوات كاملة، في جميع المباريات الرسمية التي تقام على استاد زعبيل.

وقالت خالة المشجع الوصلاوي، شما البلوشي، لـ«الإمارات اليوم»: «(محمد) يبلغ 17 عاماً، ومنذ أن كان في السابعة من عمره يأتي بشكل دائم إلى ملعب الإمبراطور، مرتدياً قميص النادي لدعم وتشجيع الفريق في كل مبارياته الرسمية، وحتى في بعض المباريات التي تقام خارج ملعبه، كان يذهب وراء الفريق لأجل التشجيع».

وأضافت: «خلال تلك السنوات كنت أنا أرافقه إلى ملعب الوصل، فهو يرتبط بي بشكل خاص، ولم أكن أستطيع في أي مرة أن أخلف موعده مع المباريات، خصوصاً أن قيامه بهذا الشيء يؤثر بشكل إيجابي فيه من الناحيتين النفسية والمعنوية، ويكون سعيداً يوم إقامة أي مباراة سيحضرها داخل الملعب».

وكشفت شما البلوشي النقاب عن أن «محمد البلوشي اكتسب حب الوصل وشعاره من مُحيط العائلة العاشقة لهذا الكيان، وعندما حضر للمرة الأولى، حين أن كان عمره سبع سنوات، لاحظنا عليه فرحة شديدة بحضور أجواء المباريات، وقد طلب مني وقتها أن يأتي في كل مباراة، ولم أستطع منذ ذلك الوقت أن أخلف له وعداً قطعته على نفسي».

وأكملت: «سعيت من وراء دعمي لابن شقيقتي إلى إسعاده، وتصحيح المفهوم الخاطئ بين الناس عن أن صاحب الهمم لا يستطيع تقديم أو تنفيذ أي عمل لعدم قدرته على الحركة، واليوم أثبت محمد للجميع أن هذه الشريحة من المجتمع قادرة على الإنتاج والعطاء والتفاعل مع بقية أفراد المجتمع، فهو لا يقف أمام أي سبب يمنعه عن تشجيع النادي الذي يُحبه من داخل المدرجات».

وتفاعلت إدارة الوصل مع محمد البلوشي، إذ منحته تذكرة موسمية لحضور مباريات الإمبراطور في زعبيل، كما تم تخصيص أحد أفراد الأمن ليكون برفقته ويساعده على التحرك من السيارة الخاصة بخالته إلى المكان المُخصص له.

ويرتبط محمد البلوشي بصداقات عدة مع عدد من اللاعبين، إذ يحرص على الوجود في ساحة نادي الوصل، في بعض الأوقات، انتظاراً لخروج اللاعبين لتهنئتهم، خصوصاً في المباريات التي يفوز فيها الفريق.

وأشارت شما البلوشي إلى أن نجل شقيقتها دائماً ما يستقبل اللاعبين أو أنصار النادي بالإشارة بعلامة النصر، لعدم قدرته على التحدث معهم أو مع جماهير النادي، كما أنه يرغب عند العودة إلى المنزل في إعادة مشاهدة مباريات الوصل التي تنقلها القنوات المحلية.

إدارة الوصل منحت البلوشي تذكرة موسمية في زعبيل.. وخصصت أحد العاملين في النادي لمساعدته على التحرك

50

درهماً سعر تذكرة الدرجة الثانية لمباراة الوصل مع الأهلي المصري، و100 لـ«الأولى» و300 لـ«في آي بي».

طرح تذاكر مباراة الأهلي اليوم

أعلن نادي الوصل عن طرح تذاكر مباراة الأهلي المصري في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، المقررة الخميس المقبل، اعتباراً من اليوم، داخل مقر النادي في زعبيل.

وحددت إدارة الإمبراطور أسعار التذاكر بـ50 درهماً للدرجة الثانية، و100 درهم للدرجة الأولى، و300 درهم لدرجة «في آي بي»، كما تقرر تخصيص 450 مقعداً للعائلات من جمهور الفريقين، إضافة إلى تخصيص مقاعد لذوي الهمم.

وتقرر تخصيص 2300 مقعد لجماهير الفريق الضيف، وهي نسبة الـ25% التي أقرها الاتحاد العربي لكرة القدم، إذ تمسك النادي بهذه النسبة من دون زيادة، في ظل توقعات بإقبال الجالية المصرية الموجودة في الإمارات على التوافد لحضور المباراة.

وناشد عضو مجلس إدارة نادي الوصل، محمد العامري، جماهير الإمبراطور بالوجود بأعداد كبير لدعم الفريق في مباراته ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وقال في تصريحات صحافية: «جمهور الوصل ليس بحاجة إلى الدعوة فهو صاحب البيت، ونتوقع منه مساندة قوية للفريق في تلك المواجهة الكبيرة»، وأضاف: «أود من خلال المنابر الإعلامية أن أشكر نادي بني ياس، ورابطة مشجعيه، على الدعم الذي قدماه للنادي في مباراة الأهلي المصري، فالوصل في تلك البطولة لا يُمثل نفسه، وإنما يُمثل الكرة الإماراتية عموماً».

وتحدد موعد وصول الفريق المصري إلى دبي، غداً، قبل المباراة بـ48 ساعة، بينما يسبق بعثة الأهلي المدير الإداري لفريق الكرة بالنادي الأهلي، سمير عدلي، الذي يصل دبي اليوم لإنهاء ترتيبات استقبال البعثة المصرية.