«موانئ غولف دبي» تترقب اليوم بطل النسخة العاشرة

المصدر: جوني جبور - دبي

تترقب بطولة «موانئ دبي العالمية» للغولف، اليوم، هوية بطلها الجديد، وذلك في منافسات اليوم الختامي من حدث النسخة العاشرة من البطولة، بعد أن شهدت المنافسات، أمس، اعتلاء الإنجليزي مات والاس، برصيد 11 ضربة تحت المعدل، الترتيب العام، مع نهاية الجولة الثالثة من البطولة التي انطلقت منذ الخميس الماضي على ملعب «الأرض» في عقارات جميرا، بإجمالي جوائز يبلغ ثمانية ملايين دولار، وتعد خاتمة موسم «السباق إلى دبي».

ونجح المصنف الرابع في الجولات الأوروبية، الإنجليزي والاس، في استثمار تعثر حامل لقب نسخة العام الماضي، الإسباني جون رام، وابتعاده عن دائرة المنافسة، بعد أن اكتفى برصيد ثماني ضربات تحت المعدل، خصوصاً أن إنهاء والاس اليوم الثالث برصيد 11 ضربة تحت المعدل، يقربه من لقب النسخة الحالية، رغم المنافسة القوية، في ظل فارق يبلغ ضربة تحت المعدل يفصل والاس عن مواطنيه داني ويليت وجني سميث، اللذين تشاركا المركز الثاني، بجانب الإسباني أدريان أوتايغو، وجميعهم يتطلعون إلى حصد لقبهم الأول في «موانئ دبي».

وليس بعيداً عن طموحات والاس، اقترب حامل لقب النسخة الأولى لبطولة الموانئ في عام 2009، الإنجليزي لي ويستوود، من حلم تكرار إنجازه والفوز بلقبه الثاني، بعد أن أنهى اليوم الثالث برصيد تسع ضربات تحت المعدل، التي جعلته يتشارك المركز الثالث مع الإفريقي دين بورمستر، والأميركي باتريك ريد، ومن خلفهم في المركز الرابع جاء بطل نسختي 2012 و2015 الإيرلندي روري ماكلروي، الذي أنهى الجولة الثالثة برصيد الضربات الثماني تحت المعدل.

وعلى صعيد بطل موسم «السباق إلى دبي»، يترقب عشاق الغولف العالمي، وبطولة «موانئ دبي»، الإعلان عن هوية بطل الجديد للموسم، الذي يتنافس عليه المتصدر الحالي لـ«السباق إلى دبي»، الإيطالي فرانشيسكو موليناري، وحامل لقب بطل الموسم الماضي، البريطاني تومي فليتوود، خصوصاً أن حظوظ موليناري باتت الأوفر، بعد أن فشل فليتوود في الاقتراب من الخيار الوحيد الذي يضمن له الاحتفاظ بلقبه، المتمثل بالفوز في بطولة الموانئ، وابتعاد موليناري عن احد المراكز الخمسة الأولى، خصوصاً أن فليتوود أنهى اليوم الثالث من بطولة دبي في المرتبة 19 برصيد سبع ضربات تحت المعدل، الذي جعل من الإنجليزي غير قادر على استثمار تعثر منافسه موليناري، الذي أنهى الجولة ذاتها في المركز 28 برصيد خمس ضربات تحت المعدل.

سعيد بن محمد يترأس احتفالية الذكرى العاشرة

أقامت اللجنة المنظمة للبطولة، أمس، احتفالية خاصة بالذكرى العاشرة لولادة جولة «موانئ دبي العالمية للغولف»، خاتمة موسم «السباق إلى دبي»، في احتفالية حضرها الشيخ سعيد بن محمد بن حشر آل مكتوم، راعي الجولة الأوروبية في دبي، بجانب رئيس الجولة الأوروبية الجهة المنظمة لـ«السباق إلى دبي»، ديفيد ويليامز، والمدير التنفيذي للجولة الأوروبية، كيث بيلي.

وأشاد الشيخ سعيد بن محمد بن حشر آل مكتوم، بما حققته البطولة من نجاحات مشهود لها على الصعيد العالمي، منذ ولاتها عام 2009، واصفاً إياها بمصدر فخر إماراتي، لكون الجولة الأوروبية باتت ترفع شعار «السباق إلى دبي» الذي يطوف أرجاء العالم سنوياً، قبل أن يحط في مسك الختام بدانة الدنيا دبي.