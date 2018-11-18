«القرطاسي 25» بطلاً لـ «كأس آل مكتوم لقوارب التجديف»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توّج القارب «القرطاسي 25» لمالكه الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، وبقيادة النوخذة عمران المهيري، بطلاً لسباق النسخة الـ22 لكأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس.

وشارك في السباق الكبير 25 قارباً على متنها ما يصل إلى 300 شاب، وتميز السباق بالقوة والإثارة منذ انطلاقته، وعلى امتداد مسافته التي وصلت إلى 2.5 كلم، حيث جمع الشوط نخبة الأبطال وأصحاب المراكز الأولى في بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية، التي يعتبر التميز في جولاتها الثلاث الطريق إلى المشاركة في أغلى البطولات.

ولعل جمال المنافسة تمثّل في المفاجآت التي وضعت طاقم القارب القرطاسي في مقدمة السباق، رغم أن هذا الفريق، طوال جولات بطولة دبي الثلاث، لم يستطع الحصول على المركز الأول إلا مرة واحدة، كما أنه لم يصعد لأغلى البطولات ضمن الـ10 الكبار، لكن كان مع النخبة بعد احتلاله المركز الـ15 في الترتيب العام ليظفر باللقب الغالي.

وجرت عقب نهاية السباق مراسم تتويج أبطال السباق، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، علي ناصر بالحبالة، وعضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي، محمد عبدالله حارب، ومدير إدارة السباقات، هزيم محمد القمزي، ومدير الدعم المؤسسي، محمد عبدالله الشامسي.

وتسلّم الفائزون في سباق شوط كأس آل مكتوم المجسمات الخاصة بالحدث، وهي المجسم الذهبي لطاقم القارب «القرطاسي 25» (المركز الأول)، والمجسم الفضي لطاقم القارب «جلفار 55» (المركز الثاني)، والمجسم البرونزي لطاقم القارب «مزاحم 70» (المركز الثالث).

شارك في السباق الكبير 25 قارباً، على متنها ما يصل إلى 300 شاب.