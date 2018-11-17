محمد بن حمد الشرقي يتوج روسيا بطلا لكأس العالم للزوارق السريعة للناشئين

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

توج سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة مساء اليوم منتخب روسيا بطلا لبطولة العالم للزوارق السريعة للناشئين،( فورميلا المستقبل ) بعد ان جمع لاعبوه 3427 نقطة، والتي نظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، واستمرت ثلاثة ايام.

وجاء بالمركز الثاني منتخب لاتفيا برصيد2484، وحل بالمركز الثالث منتخب لاتفيا برصيد 2428 نقطة، بينما جاء رابعا منتخب التشيك ثم بولندا خامسا والامارات والذي مثله نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بالمركز السادس.

وشارك في البطولة 121 متسابق ومتسابقة من مختلف دول العالم وهي كل من بلجيكا والتشيك وألمانيا والمجر وليتوانيا ولاتفيا وسلوفاكيا وإستونيا وبولندا وروسيا والامارات .

وجرت مراسيم التتويج بحضور الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة واحمد إبراهيم نائب رئيس اتحاد الامارات للرياضات البحرية - المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري ، وعدد من أعضاء الاتحاد الدولي للرياضات البحرية ومدراء الدوائر الحكومية بامارة الفجيرة.

وشهدت البطولة حضورا جماهيريا واسعا.