شكل المنتخب أمام بوليفيا «أفضل» لكن العقم الهجومي مستمر

المصدر: منصور السندي - دبي

تعادل المنتخب الوطني مع ضيفه البوليفي دون أهداف، أمس، في المباراة الودية التي أقيمت على استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي، ضمن استعداداته لكأس آسيا المقررة في الإمارات يناير المقبل.

وكان المنتخب الأفضل نسبياً خلال المباراة، وظهر مبادراً في الهجوم بعد أن طبق زاكيروني خطته الجديدة، في ظل الغيابات التي فرضتها إصابات اللاعبين، يتقدمهم النجم عمر عبدالرحمن (عموري) والمهاجم أحمد خليل.

في المقابل، بدا منتخب بوليفيا الذي يحتل المركز 59 في التصنيف العالمي، عادياً، ولم يهدد مهاجموه مرمى خالد عيسى بمحاولات خطرة طوال الشوط الأول باستثناء كرتين: الأولى في الدقيقة 14، والثانية قبل انتهاء الشوط الأول بدقائق من هجمة سريعة.

وتعد هذه المباراة رقم 15 للمنتخب في عهد المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، ومثلت المواجهة «بروفة» جيدة للأبيض جرب خلالها الجهاز الفني مجموعة كبيرة من العناصر الشابة، لكن العقم الهجومي تواصل، إذ لم يترجم المنتخب أفضليته في المباراة لاسيما في الشوط الأول إلى أهداف في مرمى بوليفيا.

وكان اللافت في المباراة حضور عدد قليل جداً من المشجعين في المدرجات قدر بنحو 1000 مشجع فقط.

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.