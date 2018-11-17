«غولف موانئ دبــي» تستقطب نجوم ليفربول.. والجمهور يطلـــب محمد صلاح

المصدر: جوني جبور - دبي

استقطبت بطولة «موانئ دبي العالمية» للغولف خاتمة موسم «السباق إلى دبي» المقامة حالياً على ملعب «الأرض» في عقارات جميرا بإجمالي جوائز يبلغ ثمانية ملايين دولار، والممتدة حتى مساء غدٍ، اهتمام نجوم الكرة الإنجليزية لكرة القدم، وذلك بوجود لاعبي نادي ليفربول الإنجليزي، جيمس ميلنر، وأدام لالانا في أروقة البطولة، ومشاركتهما ضمن الفعاليات المصاحبة، باللعب جنباً إلى جنب مع نجوم الغولف العالميين.

وتشتهر رياضة الغولف على الساحة الدولية بقدرتها على جذب العديد من أسماء مشاهير الرياضات الأخرى، خصوصاً نجوم كرة القدم الإنجليزية في بلد يعد مهداً لرياضة الغولف، ولعل من أشهرها في الفترة الحالية المشاركة الدائمة لمدرب مانشستر سيتي الإسباني الشهير بيب غوارديولا الذي ظهر في مناسبات عدة وهو يمارس هذه الرياضة بجانب كبار نجوم الغولف، قبل أن يواصل نجوم الساحرة المستديرة ظهورهم في ملاعب الغولف، وتحديداً في ظهورٍ أول للاعبين كرة القدم العالميين في بطولة «موانئ بي» بعد أن فتح المجال أمام مشاركة نجمي ليفربول ميلير ولالانا للمشاركة ضمن منافسات «برو-إم» المصاحبة لبطولة «موانئ دبي العالمية» للغولف، والتي تتيح للمشاهير واللاعبين الهواة اللعب جنباً إلى جنب مع محترفي هذه الرياضة.

وعلق ميلنر على زيارته لبطولة «موانئ دبي» ومشاركته في مسابقة «برو-إم» قائلاً: «كانت التجربة ممتعة للغاية، فعلى الرغم من البداية المتعثرة إلا أنني استطعت أن ألعب بشكل جيد، والأمر يبدو رائعاً بأن أتواجد هنا في دبي وألعاب الغولف بجانب أفضل اللاعبين في الجولة الأوروبية».

وأضاف ميلنر: «إنها بطولة رائعة تقتصر المشاركة فيها فقط على أفضل 60 لاعباً في العالم، لذا من الواضح أن جمهور البطولة سيستمتع بأعلى أداء ممكن على صعيد هذه الرياضة».

وفي سياق متصل، طالب عدد من جمهور البطولة الذي تابعوا أمس منافسات الجولة الثانية من بطولة «موانئ دبي»، بأن تحظى نسخة العام المقبل بوجود نجوم آخرين على صعيد كرة القدم بحجم الهداف التاريخي لليفربول المصري محمد صلاح.

وأكد مشجعون لـ «الإمارات اليوم»، أن «ظاهرة وجود لاعبي كرة القدم في عالم الغولف أمر شائع، ومن الجيد لبطولة تقام على أرضٍ عربية وتمثل مسك ختام (السباق إلى دبي) أن تحظى بحضور نجوم بحجم المصري محمد صلاح».

وقال الإنجليزي ستيفن رولين: «سبق للملاعب الإنجليزية أن شهدت مشاركة كبار نجوم كرة القدم في منافسات أو مسابقات خاصة للغولف بالصورة ذاتها التي شهدناها اليوم بتواجد نجمي ليفربول ميلنر ولالانا يشاركان ضمن فعاليات بطولة (موانئ دبي)، ومن الجيد للبطولة أن نرى في نسختها المقبلة الاستمرار في توجيه الدعوة لنجوم الساحرة المستديرة، ولم لا توجه الدعوة للمصري محمد صلاح الذي يحظى بشعبية واسعة الانتشار ليس في سائر الدول العربية فحسب بل في شتى أرجاء العالم، وذلك لموهبته في تسجيل الأهداف».

وفي السياق ذاته، قال الإسباني خوسيه أرتينيرس، إن «مشاركة نجوم من رياضات أخرى في لعبة الغولف التي تعد غريبة نوعاً ما على المجتمعات العربية تكسبها مزيداً من الشعبية والانتشار، وهو ما لمسناه من خلال توافد العديد من الجمهور لمشاهدة لاعبي ليفربول ميلنر ولالانا وهما يشاركان ضمن الفعاليات المصاحبة، وأعتقد أنها تجربة ناجحة يمكن تكرارها العام المقبل بتوجيه الدعوة لنجوم آخرين بحجم النجم العربي وهداف الريدز محمد صلاح».

بدوره، أشار الايرلندي غوستاف ماك أولسن، إلى أن العديد من مشاهير الرياضة حول العالم منتظمون في ممارسة رياضة الغولف، وقال أولسن: «ليس بغريب على ملاعب الغولف حول العالم تواجد مشاهير الرياضات الأخرى، كون لعبة الغولف تحفز على عامل التركيز الذهني، وأنا سعيد اليوم برؤية لاعبي ليفربول ميلنر ولالانا متواجدين ضمن فعاليات بطولة (موانئ دبي)، ونتطلع قدماً لنسخة العام المقبل على أمل مشاهدة نجوم آخرين يتواجدون في هذه البطولة بحجم النجم المصري وهداف ليفربول محمد صلاح».

السويدي يورك يخطف صدارة «غولف الموانئ»

خطف السويدي إليكساندر بورك صدارة الترتيب العام لبطولة «موانئ دبي»، بعد أن أنهى المصنف 66 عالمياً، أمس، منافسات اليوم الثاني برصيد سبع ضربات تحت المعدل، بفارق الضربة تحت المعدل عن كل من الإنجليزي جوردان سميث والإسباني أدريان أوتايغو، فيما تقاسم المركز الثالث وبرصيد خمس ضربات تحت المعدل كل من حامل لقب نسخة العام الماضي الإسباني جون رام، والانجليزي داني ويليت.

ومازالت الأنظار تتركز على الصراع الثنائي نحو حصد لقب بطل موسم «السباق إلى دبي»، بين المتصدر الحالي الإيطالي فرانشيسكو موليناري الذي سجل أربع ضربات تحت المعدل، ومنافسه وحامل لقب بطل «السباق إلى دبي» للعام الماضي البريطاني تومي فليتوود الذي حقق ثلاث ضربات تحت المعدل، خصوصاً أن موليناري يكفيه إنهاء بطولة الموانئ في المركز الخامس لضمان احتفاظه بالصدارة وحصد اللقب العالمي، مقارنة بحظوظ أصعب لفليتوود الذي عليه العمل جاهداً للفوز بلقب بطولة دبي واقترانها بتعثر موليناري والبقاء خارج قائمة الخمسة الأوائل.

ستينسون يكسب تحدي الأبطال

استعاد حامل لقب «موانئ دبي» لنسختي 2013 و2014 السويدي هنريك سينسون جزءاً من بريقه، مؤكداً تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب طوال الموسم الماضي، بعد أن حقق ستينسون أمس لقب «تحدي الأبطال» التي أقيمت في منتجع أتلانتس، وتعد ثانية الفعاليات المصاحبة للنسخة العاشرة من بطولة «موانئ دبي»، وذلك عبر فعالية تستند في منافساتها إلى تسديد اللاعبين المشاركين الكرات من قاعدة ثابتة نحو حفرة موجودة داخل البحر.

وتنافس اللاعبون تباعاً، حتى بلغ كل من ستينسون، والانجليزي لي ويستوود بطل النسخة الأولى من «موانئ دبي» المباراة النهائية في «تحدي الأبطال» قبل أن يحسمها النجم السويدي سينسون لمصلحته.

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لاعباً من نجوم العالم في رياضة الغولف يشاركون في البطولة.