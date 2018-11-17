إقبال بالآلاف على إجراءات الوزن في «جوجيتسو أبوظبي» بالبرازيل

المصدر: ريو دي جانيرو - الإمارات اليوم

شهدت صالة كاريوكا أرينا بمدينة ريو دي جانيرو في البرازيل، أول من أمس، اصطفاف الآلاف من المشاركين في بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، للخضوع للمرحلة الأولى ضمن إجراءات الوزن في البطولة العالمية التي تشد اهتمام عشاق هذه اللعبة.

وأعرب قنصل الإمارات في البرازيل، سالم العلوي، عن سعادته بالتفاعل الكبير للمجتمع البرازيلي مع البطولة، وقال في تصريحات صحافية: «أبوظبي غراند سلام في ريو دي جانيرو أهم حدث رياضي في البرازيل الوقت الراهن، وكذلك أهم حدث سنوي في الرياضات القتالية».

وتابع: «ريو دي جانيرو باتت تعرف الكثير عن الإمارات وعن أبوظبي من خلال هذه البطولة، كما أن محبي هذه الرياضة باتوا يتحدثون عن أبوظبي باعتبارها حلم التطور وأمل الشهرة والنجومية لكل عشاق هذه الرياضة، وهم بالآلاف في هذه المدينة، وبالملايين في البرازيل التي تعد المعقل الرئيس لهذه الرياضة».

وأبدى العلوي سعادته بوجود عدد من فرق الإمارات في هذه البطولة، على رأسها العين والوحدة والجزيرة وبني ياس والظفرة و«A.F.N.T» رغم تأكدهم على أن المنافسة لن تكون سهلة، وأن انتزاع الميداليات من أنياب أبطال البرازيل لن يكون مجرد نزهة، لاسيما أن ريو دي جانيرو وحدها يوجد بها أكثر من 1500 أكاديمية محترفة لتعليم هذه اللعبة.

وقال: وجود أبناء الإمارات في هذه البطولة دليل على رغبتهم في تطوير مستوياتهم، ورغبة الاتحاد والأندية في تأهيل الشباب وصناعة الابطال.

وأكد خالد الهنائي رئيس شركة الوحدة للألعاب الأخرى رئيس وفد ناديه المشارك في البطولة، أن استعدادات فريقه كانت على أعلى مستوى لخوض تحدي ريو جراند سلام للجوجيتسو، مشيراً إلى أن التدريبات لا تتوقف في النادي. وقال: «الوحدة يشارك بـ14 لاعباً ولاعبة، تسعة لاعبين، وخمس لاعبات، ومعظمهم من صغار السن، لقناعتنا بأننا يجب أن نستثمر أكثر في الواعدين».