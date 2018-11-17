زوارق الإمارات تسابق «الزمن» في الهند

المصدر: أمافاراتي - الإمارات اليوم

تشهد الهند مرحلة الحسم من خلال الجولة الخامسة لبطولة العالم لزوارق الفورمولا1، ومنافسات سباق الزمن الأفضل التي تنطلق اليوم على ضفاف نهر كريشنا في مدينة أمافاراتي بمشاركة 19 زورقاً من مختلف أنحاء العالم.

ويتقدم المشاركين زوارق أبوظبي المتصدرة حالياً للبطولة والتي تبحر بقوة في هذه الجولة بصدارة كل ألقاب البطولة، والتقدم الكبير من ناحية الأرقام على بقية الفرق، ويسعى كل من زورق «أبوظبي 5» بقيادة ثاني القمزي وزورق «أبوظبي 6» بقيادة شون تورنتي وزورق «أبوظبي 35» بقيادة إريك ستارك إلى حسم المنافسة في لقب السرعة اليوم، وإحراز الزمن الأفضل من أجل تحقيق انطلاقة قوية ومتقدمة في السباق الرئيس غداً، تضمن للفريق الاستمرار في الحفاظ على الصدارة.

وينافس في الجولة بقوة أيضاً زوارق فريق الفيكتوري، خصوصاً الزورق 1 بقيادة الإيطالي ألكس كاريلا، والزورق 3 الذي يقوده بطل الإمارات أحمد الهاملي، كما يشارك «الفيكتوري» في منافسات «الفورمولا 4» من خلال البطل الصاعد أحمد الفهيم في الزورق 3. ويتصدر فريق أبوظبي المنافسة في لقب السرعة عن طريق زورقه 35 بقيادة إريك برصيد 55 نقطة. ومن أبرز المنافسين الفنلندي سامي سيليو من فريق ماد كروك، والهاملي وكاريلا من الفيكتوري.