الحظ ينقذ بوليفيا من الخسارة أمام المنتخب قبل كأس اسيا

المصدر: منصور السندي –دبي

أنقذ الحظ منتخب بوليفيا من الخسارة أمام المنتخب الوطني لكرة القدم خلال المباراة الودية الدولية التي أقيمت اليوم الجمعة على استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي، وانتهت بالتعادل دون أهداف ضمن استعدادات المنتخب لكأس اسيا المقررة في الإمارات يناير المقبل، إذ تفوق في المباراة وظهر بشكل مختلف تماما عما كان عليه في مبارياته الودية الأخيرة وأهدر العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بترجيح كفته على ضيفه البوليفي الذي يحتل المرتبة الـ " 59 " في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

ورغم أن المنتخب بدأ الأفضل والأكثر استحواذا وسيطرة على مجريات اللعب على مدار شوطي المباراة الا أنه افتقد للاعب القائد في الملعب كما واجه أيضا مشكلة العقم الهجومي مجددا، إذ لم يستغل هجومه خصوصا علي مبخوت الفرص ويترجمها الى أهداف لاسيما في الشوط الأول لاسيما الفرصة التي سنحت له في الدقيقة " 58" وهو في مواجهة حارس مرمى بوليفيا وكذلك الفرص التي سنحت لكل من خميس إسماعيل وبندر الاحبابي وعامر عبد الرحمن وسيف راشد في الشوط الأول، وفي المقابل بدأ منتخب بوليفيا عاديا في الملعب وغابت خطورته واعتمد فقط على الكرات الطويلة والهوائية خصوصا من لاعبي خط الهجوم الفاريز ومارتينس مارسيلهو.

ومثلت المباراة فرصة جيدة لمدرب المنتخب، الإيطالي ألبيرتو زاكيروني الذي جرب 15 لاعبا في المباراة من بينهم مجموعة كبيرة من الوجوه الشابة والجديدة في تشكيلة المنتخب من بينه لاعب الشارقة سيف راشد الذي لعب لأول مرة اساسيا في المنتخب.

ومن جانبه أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم ، الإيطالي ألبيرتو زاكيروني أن أداء وشكل المنتخب خلال مباراته الودية الدولية مع منتخب بوليفيا التي أقيمت اليوم الجمعة على استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي، وأنتهت بالتعادل دون أهداف، اختلف ، اختلف تماما عما كان عليه في السابق، معتبرا أن المنتخب كان منظما في الجانب الهجومي والدفاعي وأن خطورته تكمن في التمريرات من العمق واستحوذ على اللعب في اغلب فترات المباراة ولو حالفه الحظ في ترجمة الفرص لسجل أكثر من هدف في مرمى بوليفيا، مشيرا الى أنه ورغم أن المنتخب واجه منافسا أفضل منه على الورق ويحتل تصنيفا متقدما في الترتيب العالمي للمنتخبات الا أن الأبيض كان الأفضل ولعب بشراسة، لافتا الى أن منتخب بوليفيا اعتمد على الكرات الطويلة والهوائية .

وقال زاكيروني في المؤتمر الصحافي بعد المباراة" راض عما قدمه لاعبو المنتخب في هذه المباراة واشكرهم على ذلك وشكل المنتخب بدأ مطمئنا في هذه المباراة بعكس ما كان عليه الحال في الفترة الماضية خصوصا في مباراته الودية السابقة أمام ترينداد وتوباغو".

وأثني زاكيروني على لاعب المنتخب، معتبرا أنهم خاضوا المباراة بروح قتالية عالية، واصفا المنتخب بانه في تطور مستمر تصاعديا.

وشدد زاكيروني أنه ورغم أن عمر عبد الرحمن لاعب كبير ويملك إمكانات كبيرة الا أنه كمدرب يسعى لخلق منتخب يعتمد على الأداء الجماعي والروح القتالية العالية.

وسيخوض المنتخب مباراة ودية أخرى يوم الثلاثاء المقبل أمام المنتخب اليمني.