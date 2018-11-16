10 سنوات من استضافة «غولف موانئ دبي» رفعت القيمة السوقية لعقارات جميرا 15%

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف المدير التنفيذي لعقارات جميرا، المشروع التطويري المستضيف لبطولة «موانئ دبي العالمية» يوسف كاظم، أن الاستضافة السنوية للبطولة منذ عام 2009، بمشاركة نخبة نجوم اللعبة عالمياً، في حدث يمثل مسك ختام موسم «السباق إلى دبي»، ويشهد سنوياً منافسة محتدمة على لقب بطل الموسم، كما في النسخة الـ10 التي استهلت أمس على ملعب «الأرض»، وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، كانت وراء تعزيز القيمة السوقية لـ«عقارات جميرا» على مدار السنوات الـ10 بنسبة اقتربت من 15%، مع تسجيل معدل قيمة للقدم المربعة للوحدات السكنية المحيطة بملعب الغولف يبلغ 2700 درهم، التي تعد الأعلى في مشروعٍ تطويري يقام بعيداً عن المشروعات السياحية العملاقة في الإمارة، ويتخطى بكثير أسعار المشروعات المجاورة.

وقال كاظم لـ«الإمارات اليوم»، إن: «استضافة البطولة البالغة جوائزها المالية ثمانية ملايين دولار، والمستويات التنافسية التي تشهدها في كل عام لحسم لقبها، الذي غالباً ما يهدي الفائز لقب بطل موسم (السباق إلى دبي)، منحت المشروع التطويري عقارات جميرا شعبية واسعة الانتشار، ليس على الصعيد المحلي فحسب، بل يطال الساحة الدولية، خصوصاً أن هذه البطولة يتم نقلها تلفزيونياً إلى أكثر من 500 مليون منزل حول العالم، بالإضافة إلى الجمهور الكثيف الذي يحرص على القدوم وحضور منافساتها».

وأوضح: «يمثل سعر القدم المربعة للوحدات السكنية في عقارات جميرا البالغ 2700 درهم، الأعلى مقارنة بالمشروعات المجاورة، خصوصاً أنه سبق أن بيعت فلل سكنية بسعرٍ قاربت فيه القدم المربعة 3200 درهم، وهذه الأرقام لم يكن لها أن تتحقق في مشروع يستند في بنيته إلى مبانٍ وفلل سكنية محيطة بملاعب الغولف، لولا الشعبية التي اكتسبتها العقارات كمشروع تطويري رائد، بجانب الدور الفاعل لبطولة (الموانئ) كمساحة عرض لمنتجنا العقاري، خصوصاً للقادمين من خارج الدولة».

كما أشار كاظم إلى أن اختيار الجولة الأوروبية الجهة المنظمة لـ«السباق إلى دبي» مكاتب تمثيل لها في «عقارات جميرا»، بجانب افتتاح أكاديمية لتطوير الأداء، كان وراء تشجيع الجمهور للقدوم من خارج الدولة، ومعرفة المشروع الرائد، وقال كاظم: «شجع افتتاح مكاتب الجولة الأوروبية، وأكاديميتها الرائدة لتطوير الأداء على قدوم عشاق هذه اللعبة بكثافة من خارج الدولة، والاطلاع عن كثب على ملعب (الأرض) مستضيف البطولة، ما سمح بالترويج لمنتجاتنا العقارية التي تحيط غالبيتها بأرجاء مسالك الحفر الـ18 المكونة للملعب بصورة فاعلة، والذي كان من سبيله أن أصبح في يومنا الحالي نحو 33% من ملاك ومستأجري وحداتنا السكنية من خارج الدولة، إذ يحرصون بصورة سنوية على القدوم إلى دبي والاستمتاع بشتائها الدافئ، بجانب ممارسة هوايتهم في لعبة الغولف».

وأكمل: «احتفاظ بطولة موانئ دبي بمكانتها كمسك ختام موسم (السباق إلى دبي) لعب دوراً في تشجيع الجمهور على متابعتها على أرض الواقع، الذي كان من ثماره احتفاظ القيمة السوقية لعقارات جميرا على معدلات سعرية أعلى مقارنة بالمشروعات العقارية المجاورة التي تراوح الأسعار فيها حالياً بين 1600 و1800 درهم للقدم المربعة، مقارنة باحتفاظ القدم في (عقارات جميرا) بسعر يقارب في معدله الـ2700 درهم».

واختتم: «هؤلاء المستثمرون لم نكن لنراهم في مشروعات أخرى، لكننا نجحنا في جذبهم إلى (عقارات جميرا)، وهو ما تؤكده السوق العقارية التي تأخذ حالياً منحى غريباً على صعيد الهبوط في الأسعار، بهدف تشجيع المستثمرين، إلا أننا في عقارات جميرا نجحنا حتى على صعيد الوحدات التي تخضع لمفهوم الإيجار في الحفاظ على سعر ثابت، ما يعكس ثقة عملائنا بما تقدمه (عقارات جميرا) من خدمات ومشروع رائد على مستوى الدولة».

صدارة إنجليزية في أول أيام «غولف موانئ دبي»

اعتلى الإنجليزي داني ويليت صدارة اليوم الأول من منافسات «موانئ دبي العالمية» للغولف، بعد أن نجح أمس في إنهاء مسلك الحفر الـ18 من ملعب الأرض بـ67 ضربة أهلته لحصد خمس ضربات تحت المعدل وحصد المركز الأول، بفارق الضربتين تحت المعدل عن كل من الهولندي جوست لوتين، والياباني هيديتو تانيهارا اللذين تقاسما معاً المركز الثاني، فيما حل ثالثاً الألماني مارتن كايمار، بطل نسخة 2010 بتحقيق نتيجة مساوية للمعدل بمجموع 72 ضربة.

ويشارك في البطولة أفضل 60 لاعباً، بحسب نتائج الموسم الحالي في «السباق إلى دبي» التي طافت بجولاتها الـ46 للموسم الحالي 30 دولة حول العالم، قبل أن تحط الرحال في دبي في مسك الختام الذي سيتم من خلاله تتويج بطل الموسم.

قرية البطولة تفتح أبوابها للجماهير

فتحت قرية البطولة أبوابها للجماهير التي يتوقع أن يصل عددها إلى أكثر من 60 ألف متفرج على مدار أيام الحدث، خصوصاً أن قرية البطولة تقدم خدمات الضيافة والترفيه المتنوعة لجميع أفراد العائلة، مع تخصيص شاشات عملاقة لحضور المنافسات، ورصد نتائج اللاعبين المشاركين، علماً أنه تم إنشاء مدرجات للجماهير عند الحفر الأولى، والتاسعة، والـ17، والـ18، قادرة على استيعاب 1832 متفرجاً.

بيبيريل لاعب الشهر

نال الإنجليزي إيدي بيبيريل جائزة أفضل لاعب لشهر أكتوبر في الجولة الأوروبية «السباق إلى دبي»، بعدما توج بلقبه الثاني هذا الموسم بفوزه أخيراً بلقب بطولة بريطانيا ماسترز، لينال أعلى نسبة تصويت من الجماهير بحصوله على 44٪، وهو اللاعب الذي يوجد في منافسات بطولة جولة موانئ دبي العالمية، ويسعى للفوز بلقبها للمرة الأولى في مسيرته.