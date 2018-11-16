«سوبرمان»: عرين الأبيض بأمان في كأس آسيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد أحد نجوم الجيل الذهبي للمنتخب الوطني، الذي شارك في نهائيات كأس العالم بإيطاليا 90 رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لكرة القدم محسن مصبح، أن الأبيض قادر على تحقيق آمال الجماهير الإماراتية في نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الدولة اعتباراً من الخامس من يناير 2019، بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة.

جاء ذلك خلال حضور مصبح الملقب بـ«سوبرمان» لتدريبات المنتخب الوطني في ملعب ند الشبا بدبي، ضمن مبادرة اتحاد كرة القدم بدعوة الشخصيات الرياضية والإعلامية والنجوم السابقين للكرة الإماراتية ورؤساء الأندية والمحللين الرياضيين، بهدف دعم المنتخب وبث روح الحماسة والثقة لدى أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين، ومنحهم دفعة معنوية خلال فترة التحضيرات للمشاركة في البطولة القارية، تحت شعار «كلنا وياك».

والتقى مصبح أعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب، بحضور نائب رئيس اتحاد الكرة عبدالله ناصر الجنيبي، وعضوي مجلس الإدارة خليفة الجرمن وهشام الزرعوني، وحرص على عقد جلسة خاصة بحراس مرمى المنتخب خالد عيسى ومحمد حسن الشامسي وفهد الظنحاني، بعد نهاية الحصة التدريبية، حيث تحدث معهم بشكل مطول حول العديد من النقاط الخاصة بمركز حراسة المرمى، والدور المهم الذي يلعبه حارس المرمى في الحصص التدريبية والمباريات، لاسيما في مسألة توجيه اللاعبين داخل أرضية الملعب أثناء اللعب، وعدم الاكتفاء بالتمركز في منطقة الـ18، على اعتبار أن الكرة الحديثة تتطلب أن يكون الحارس صاحب مهارة عالية في التمرير وبناء الهجمة وسرعة ردة الفعل، بالإضافة إلى الشخصية القوية التي تمنح الثقة لبقية زملائه.

وتطرّق محسن مصبح خلال حديثه لحراس المرمى عن بعض الذكريات والمواقف الصعبة التي واجهته حين كان حارساً للمنتخب في العديد من البطولات الإقليمية والقارية والعالمية، من أبرزها تصفيات سنغافورة 89، حين خطف منتخبنا بطاقة التأهل إلى المونديال، وكذلك نهائي كأس آسيا 96 بالعاصمة أبوظبي، حين خسر الأبيض المباراة أمام شقيقه المنتخب السعودي بضربات الترجيح.