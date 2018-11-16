المنتخب يبحث عن شخصية جديدة أمام «قاهر البرازيل والأرجنتين»

المصدر: منصور السندي - دبي

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم عند الساعة 6:25 من مساء اليوم، على استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي، مباراة ودية مهمة أمام نظيره البوليفي ضمن استعداداته لكأس آسيا المقررة في الإمارات في يناير المقبل، إذ يعوّل المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني على هذه المباراة في تحقيق خمسة مكاسب تتمثل في تجربة العناصر الجديدة التي اختارها، والتعرف إلى ملامح التشكيلة الأساسية التي سيلعب بها في البطولة الآسيوية، وتطبيق خططه الفنية وإيجاد بدلاء للاعبين الغائبين، خصوصاً عمر عبدالرحمن وأحمد خليل، والبحث عن شخصية جديدة للمنتخب.

وتعد المباراة الأولى التي يعود فيها الأبيض للعب أمام جمهوره، بعد غياب استمر لمدة 334 يوماً منذ مباراته الودية أمام العراق، التي أقيمت على ملعب الوصل يوم 17 ديسمبر من العام الماضي، وفاز فيها بهدف نظيف سجله اللاعب أحمد مال الله في إطار تحضيراته لكأس الخليج 23 التي أقيمت في الكويت، حيث خاض المنتخب في فترة زاكيروني 11 مباراة رسمية وودية بعيداً عن جمهوره.

ويحمل منتخب بوليفيا، الذي يحل في المرتبة

الـ59 عالمياً في تصنيف «فيفا» للمنتخبات العالمية، الشهر الماضي، سيرة جيدة، إذ سبق له الوصول الى نهائيات كأس العالم ثلاث مرات، وفاز بلقب كوبا أميركا في عام 63، وسبق له الفوز على الأرجنتين 6-1 في هزيمة تاريخية في المباراة التي جمعتهما في بوليفيا ضمن تصفيات أميركا الجنوبية لنهائيات كأس العالم التي أقيمت في جنوب افريقيا في عام 2010، وفاز في التصفيات نفسها أيضاً على البرازيل 2-1.

وواجه المنتخب الوطني صعوبات كبيرة خلال الفترة الماضية، نظراً لغياب مجموعة كبيرة من عناصره الأساسية بسبب الإصابات، أبرزهم عموري وأحمد خليل وإسماعيل أحمد وخلفان مبارك وريان يسلم ومحمد برغش المنهالي، ما اضطر زاكيروني للاستعانة بعناصر شابة في القائمة الجديدة.

ويتوقع أن يجرب زاكيروني في هذه المباراة مجموعة كبيرة من اللاعبين ضمن القائمة الحالية التي ضمت 26 لاعباً، أبرزهم إسماعيل مطر (35 عاماً).

وتعد هذه المباراة رقم 15 في سلسلة المباريات الرسمية والودية التي خاضها المنتخب في عهد المدرب زاكيروني منذ تسلمه مهمة تدريبه في أكتوبر 2017.

ويحتل الأبيض المرتبة الـ81 عالمياً في تصنيف «فيفا» للشهر الماضي.

وكان المنتخب قد تدرّب أمس، على ملعب ند الشبا في دبي، وشهد التمرين رئيس الهيئة العامة للرياضة، اللواء محمد خلفان الرميثي، بحضور رئيس اتحاد اللعبة، مروان بن غليطة، وحثّ اللاعبين على مضاعفة جهودهم، وتشريف الكرة الإماراتية في كأس آسيا.

ويلعب المنتخب في كأس آسيا ضمن المجموعة الأولى الى جانب البحرين والهند وتايلاند.

وسيخوض المنتخب في ختام معسكره الحالي في دبي تجربة أخيرة أمام اليمن الثلاثاء المقبل، بعدما تم إلغاء مباراته التي كانت مقررة أمام مصر في التوقيت ذاته.

المباريات الـ14 التي خاضها المنتخب في عهد زاكيروني

1- خسر من هاييتي ودياً بهدف نظيف.

2- فاز على أوزبكستان ودياً بهدف علي مبخوت.

3- فاز على العراق ودياً بهدف أحمد مال الله قبل السفر إلى كأس الخليج 23.

4- فاز على عمان بهدف نظيف سجله مبخوت بكأس الخليج 23.

5- تعادل مع السعودية دون أهداف في خليجي 23.

6- تعادل مع الكويت دون أهداف في كأس الخليج 23.

7- فاز على العراق بركلات الجزاء 4-2 في الدور نصف النهائي لخليجي 23.

8- خسر من عمان بركلات الترجيح 4-5 في نهائي كأس الخليج.

9- خسر من سلوفاكيا 1-2 في دورة تايلاند الودية مارس الماضي.

10- خسر من الغابون بهدف نظيف في دورة تايلاند الودية في مارس الماضي.

11- خسر من ترينداد وتوباغو بهدفين نظيفين ودياً استعداداً لكأس آسيا 2019.

12- فاز على لاوس بثلاثية نظيفة سجّل مبخوت هدفين، وهدف لعموري.

13- تعادل مع هندوراس 1-1 سجّل عموري هدف التعادل.

14- خسر من فنزويلا بهدفين نظيفين.

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المركز الذي يحتله المنتخب الوطني في تصنيف «فيفا» للشهر الماضي.

الأبيض يخوض اليوم

المباراة الأولى

أمام جمهوره

بعد غياب استمر

لمدة 334 يوماً.