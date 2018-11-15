«غولف موانئ دبي» تحتفل بالنسخة الـ 10 على «الأرض»

المصدر: جوني جبور - دبي

تحتفل، اليوم، بطولة «موانئ دبي العالمية» للغولف بانطلاق نسختها العاشرة، التي تشهد صراعاً قوياً بين المصنف الأول الإيطالي فرانشيسكو موليناري، وبقية نجوم البطولة على لقب الحدث العالمي، الذي يقام على ملعب «الأرض» في عقارات جميرا بدبي، وتستمر البطولة حتى 18 الجاري، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتعد خاتمة جولات موسم «السباق إلى دبي»، الذي يسعى من خلاله موليناري لإحراز لقبه الأول تاريخياً في «موانئ دبي»، ما قد يؤمن له بطولة «السباق إلى دبي»، وسيكون ذلك أيضاً أول لقب لإيطاليا في المسابقة.

ويسعى متصدر الترتيب العام موليناري بـ5.27 ملايين دولار، للاستفادة من الصندوق السخي لبطولة دبي، البالغ إجمالي جوائزه ثمانية ملايين دولار، بجانب خمسة ملايين دولار يمنحها صندوق جوائز «السباق إلى دبي» للمصنفين العشر الأوائل، خصوصاً أن صندوق جوائز «موانئ دبي» يمنح الفائز مليوناً و333 ألفاً و300 دولار، يقابلها مليون و250 ألف دولار يمنحها «السباق إلى دبي» لمتصدر الترتيب، ويشكلان مجتمعين قيمة 2.58 مليون دولار.

ويهدد صدارة الإيطالي أربعة من منافسيه، خصوصاً أن الفارق الذي يفصله عن خامس الترتيب العام، الأميركي إلكسندر شافيلد، لا يتعدى 2.03 مليون دولار، في ظل ملاحقة قوية أيضاً من البريطاني تومي فيلتوود، وصيف الترتيب العام بـ4.12 ملايين دولار، ومن خلفه مواطنه وصاحب الخبرة الطويلة جوستن روز (3.84 ملايين دولار)، ثم الأميركيان باتريك ريد (3.66 ملايين دولار)، وشافيلد (3.65 ملايين دولار).

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