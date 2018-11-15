5 إيجابيات و3 سلبيات لودية المنتخب مع اليمن بعد إلغاء مباراة مصر

المصدر: منصور السندي - دبي

قال رياضيون إن هناك ثماني إيجابيات وسلبيات مرتبطة بالودية المرتقبة للمنتخب الوطني ضد نظيره اليمني، الذي تقرر أن يواجهه 20 الجاري على استاد الوصل بدلاً من المنتخب المصري، بعد اعتذار الأخير عن اللعب كما كان مقرراً من قبل.

وأكدوا في حديث لـ«الإمارات اليوم» أن على رأس هذه الإيجابيات أن المباراة فرصة للجهاز الفني لاختبار العناصر الجديدة، فضلاً عن تمكن اتحاد الكرة من الحصول على منتخب بديل لمصر في وقت قصير، بجانب عدم اضطرار مدرب المنتخب، الإيطالي زاكيروني، لاجراء تغييرات في أعقاب إلغاء مباراة مصر بشكل مفاجئ، كما أن المنتخب اليمني يعد منتخباً غامضاً ويلعب بأسلوب مختلف، وهذا الأمر قد يفيد المدرب في بناء خططه الجديدة، اضافة الى أن اليمن يوجد ضمن المنتخبات التي ستشارك في كأس آسيا، ومستواه قريب نسبياً من البحرين.

في المقابل، أوضحوا أن السلبيات تتركز في أن المنتخب اليمني تصنيفه متأخر عالمياً في المرتبة الـ131، مقارنة بالأبيض (المركز 81)، فضلاً عن أن مردود المباراة الفني سيكون أقل مقارنة بمباراة مصر صاحب التصنيف الـ58، إضافة إلى أنها لن تحظى بإقبال جماهيري مماثل لمواجهة «الفراعنة».

وكان مصدر في اتحاد الكرة كشف لـ«الإمارات اليوم» أن المنتخب سيواجه اليمن بدلاً من مباراة مصر، علماً أن اليمن يلتقي السعودية غداً ضمن تحضيرات المنتخبين لكأس آسيا. ويلعب الأبيض في المجموعة الأولى مع البحرين والهند وتايلاند، بينما يحل اليمن في المجموعة الرابعة مع العراق وفيتنام وإيران.

وقال مدرب المنتخب السابق، الدكتور عبدالله مسفر، إنه «رغم أن مباراة مصر كانت ستكون اختباراً حقيقياً، إلا أن مواجهة اليمن فرصة للمدرب لتجربة العناصر الجديدة، وتطبيق خططه الفنية، خصوصاً من الناحية الهجومية»، مشدداً على أن المشكلات التي تواجه المنتخب تكون دائماً مع المنتخبات الاقل منه مستوى. وأضاف «يحسب لاتحاد الكرة أنه وجد بديلاً للمنتخب المصري في وقت قصير».

من جهته، رأى مدير فريق الجزيرة أحمد سعيد أنه بغض النظرعن مستوى المنتخب اليمني فإن التجربة في حد ذاتها مفيدة للاعبين الشباب والجدد، خصوصاً أن المدرب لم يستقر بعد على تشكيلة أساسية. وأشار سعيد الى أن المباريات الودية عموماً ليست مقياساً.

بدوره، شدد أمين السر العام المساعد السابق في اتحاد الكرة، عمران عبدالله، أنه بغض النظر عن الترتيب المتاخر للمنتخب اليمني عالمياً، إلا أن الجهاز الفني يجب أن يستغلها بشكل إيجابي لتحقيق الفائدة الفنية المرجوة، مؤكداً أهمية خوض المنتخب أيضاً مباريات ودية مع منتخبات قوية للتعرف الى نقاط القوة والضعف في صفوفه.

الإيجابيات

- فرصة للمدرب لاختبار العناصر الجديدة.

- مواجهة منتخب يمني غامض يسمح للمدرب بتجربة خططه الفنية.

- سرعة قيام اتحاد الكرة بإيجاد منتخب بديل.

- عدم اضطرار زاكيروني إلى إجراء تغيير في البرنامج.

- اليمن سيلعب في كأس آسيا، ومستواه قريب نسبياً من البحرين الموجود في مجموعة الأبيض.

السلبيات

- ترتيب اليمن الـ131 عالمياً، مقارنة بتصنيف الأبيض الـ81.

- المردود الفني لمباراة مصر كان سيكون أكبر مقارنة باليمن.

- المباراة لن تحظى بإقبال جماهيري كبير.