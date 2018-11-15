ختام برنامج التسويق والإعلام ضمن «شهادات لجنة المحترفين»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتمت، أمس، المرحلة الأولى من دورة التسويق والإعلام من برنامج شهادات لجنة دوري المحترفين للموسم الرياضي 2018- 2019، الذي تنظمه اللجنة بالشراكة مع أكاديمية اتحاد الإمارات لكرة القدم، وذلك بحضور وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين.

وشارك في البرنامج منتسبو الأندية المحترفة، من مشرفي ومديري الإعلام، ومحرري التواصل الاجتماعي، ومشرفي ومديري التسويق، ومسؤولي التذاكر، ومديري الملاعب.

وقدّم رئيس قسم التسويق والاتصال في نادي هدرسفيلد تاون، ديفيد ثريفال سايكس، محاضرة الجلسة الثالثة والأخيرة التي تناولت تسويق الأحداث والفعاليات، حيث سلط المحاضر الضوء على عدد من التجارب الخاصة بنادي هدرسفيلد تاون، وشرح كيفية تسويق الأحداث عبر الانترنت أو غير ذلك، وربط الأحداث المنظمة بأحد الرعاة والشركاء، مؤكداً أهمية السعي لجذب وسائل الاعلام لتغطية الحدث.

في الجزء الثاني من الجلسة، أتيحت الفرصة للدارسين لطرح الأسئلة الخاصة بالمحاور الثلاثة، وهي: مدخل للتسويق والأسواق الناشئة في كرة القدم، اضافة إلى تسويق الأحداث والفعاليات، حيث حرص المشاركون على التفاعل مع المحاضر وطرح العديد من الاسئلة التي دار حولها نقاش مستفيض يتعلق بالتجارب العالمية، ومحاولة تطبيق النماذج التي تم تناولها على كرة القدم الإماراتية، كما طرح المشاركون عدداً من القضايا التي تهم الأندية وعلاقتها بلجنة دوري المحترفين.

وفي ختام الجلسة قدم المشاركون نماذج عمل من المشروعات التي تم إعدادها، وجرت مناقشتها من قبل المحاضرين.