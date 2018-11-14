رسمياً المنتخب يواجه اليمن ودياً بدلاً من مصر

المصدر: منصور السندي – دبي

أكد مصدر في اتحاد كرة القدم لـ "الإمارات اليوم" أن الاتحاد توصل الى اتفاق مع اتحاد الكرة اليمني لخوض المنتخب اليمني مباراة ودية دولية مع المنتخب الوطني بدلا عن المنتخب المصري بعد إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة بين المنتخبين، على أن تقام المباراة يوم 20 الجاري على ملعب الوصل في دبي في إطار تحضيرات المنتخب لنهائيات كأس اسيا المقررة في الإمارات في يناير المقبل، علما بأن مباراة المنتخب مع مصر كانت مقررة في ذات التوقيت على استاد آل نهيان في ابوظبي.

وسيخوض المنتخب اليمني يوم الجمعة المقبل بمدينة الدمام مباراة ودية أمام المنتخب السعودي ضمن استعدادات المنتخب.

ويلعب المنتخب اليمني في كأس اسيا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم الى جانبه منتخبات إيران والعراق وفيتنام.

ويواصل المنتخب تدريباته اليومية على ملعب ند الشبا في دبي بمشاركة 26 لاعبا استعدادا للقاء بوليفيا وديا يوم الجمعة المقبل.