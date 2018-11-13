اتحاد الكرة يكشف حقيقة إلغاء مباراة المنتخب الودية مع مصر

المصدر: منصور السندي - دبي

أعلن اتحاد الكرة في بيان أصدره اليوم الثلاثاء كشف خلاله التفاصيل المتعلقة بقراره إلغاء مباراة المنتخب الوطني الدولية الودية المقررة مع المنتخب المصري يوم 20 الجاري بإستاد آل نهيان في ابوظبي والبحث عن منتخب بديل سيتم الإعلان عنه لاحقا ، مشيرا في بيانه الى أنه تلقى طلبا من شركة برزنتيشن سبورت الراعي الرسمي لاتحاد كرة القدم المصري بتأجيل المباراة على الرغم من اتفاف الطرفين على كافة الأمور المتعلقة بإقامتها في موعدها ضمن تحضيرات المنتخب لكأس اسيا المقررة في الإمارات في يناير المقبل، معربا عن استيائه لما وصفه بالتعامل غير الاحترافي من قبل الشركة، مؤكدا أنه قرر إيقاف التعامل مستقبلا معها

وأضاف البيان " اتحاد الكرة يبدي استيائه الشديد من التعامل غير الاحترافي من شركة "برزنتيشن سبورت" خاصة بعد اتفاق الطرفين على كافة الأمور المتعلقة بالمباراة وإدراجها ضمن أجندة المباريات الدولية الودية في الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والإعلان الرسمي عن إقامة المباراة من قبل الاتحاد المصري عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 23 أكتوبر 2018".

وتابع " اتحاد الكرة يبدي استغرابه من التصريحات التي أدلى بها بعض مسؤولي المنتخب المصري لكرة القدم وتداول وسائل الإعلام المختلفة حول إلغاء أو تأجيل المباراة قبل مخاطبتا بشكل رسمي".

وأشار اتحاد الكرة الى أنه قام فورا بعد استلام رسالة تأجيل المباراة بالبحث عن منتخب بديل سيتم الإعلان عنه لاحقا وذلك لخوض المنتخب الوطني مباراة ودية معه بدلا عن المنتخب المصري.