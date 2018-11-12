الإصابات تتلاعب بمصير أهم 4 لاعبين في المنتخب

المصدر: منصور السندي - دبي

تتلاعب الإصابات بمصير عدد من لاعبي المنتخب، بعد أن توسعت القائمة لتطال أهم أربعة لاعبين، هم: عمر عبدالرحمن (عموري)، وأحمد خليل وإسماعيل أحمد وخلفان مبارك.

وكان المنتخب قد تلقى صدمة قوية بإصابة نجم الهلال «عموري» الحائز لقب أفضل لاعب آسيوي 2016، الذي ابتعد عن الملاعب ستة أشهر، لكن المسألة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ توسعت لتشمل أحمد خليل افضل لاعب في آسيا 2015، فضلاً عن خلفان مبارك الذي حمل لواء خلافة عموري، وأخيراً المدافع إسماعيل أحمد.

وبدأ المنتخب، الثلاثاء الماضي، معسكراً داخلياً في دبي، إذ يؤدي تدريباته اليومية على ملعب ند الشبا استعداداً لخوض مباراتين وديتين أمام منتخبي بوليفيا ومصر يومي 16 و20 الجاري.

ووصف رياضيون، اللاعبون الأربعة بـ«أعمدة المنتخب» التي كان يعول عليها كثيراً خلال ظهوره المرتقب في كأس آسيا، مشيرين الى أن الكل كان يعول على خلفان مبارك ليكون البديل الأنسب لعموري، لكنه تعرض هو الآخر للإصابة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «إن غياب هذه العناصر الأساسية شكل ضربة كبيرة لخطط الجهاز الفني بقيادة المدرب زاكيروني الذي يسعى للاستقرار على طريقة اللعب والتشكيلة الاساسية، ورغم الثقة الكبيرة بالعناصر الموجودة حالياً، الا أنه لا يوجد لاعبون في الدوري أو في المنتخب يمكنهم تعويض العناصر الغائبة، كونها أساسية وليست صفاً ثانياً».

وقال لاعب الشارقة والمنتخب السابق حسين غلوم: «رغم ثقتنا بالعناصر الموجودة حالياً في المنتخب، إلا أنه لا يوجد لاعبون حالياً، سواء في الدوري أو في المنتخب، بإمكانهم تعويض غياب اللاعبين المصابين عن صفوف المنتخب بسبب الإصابات، أبرزهم عموري وأحمد خليل وإسماعيل أحمد»، مشدداً على أن «المنتخب سيفقد بغياب عموري الممول الوحيد لخط الهجوم، كونه لاعباً صانع ألعاب وصاحب مهارات وإمكانات فنية عالية».

وتابع «الغيابات الحالية في صفوف المنتخب مؤثرة جداً، وستكون لها انعكاساتها على المنتخب خلال ظهوره المرتقب في البطولة الآسيوية».

وأكمل «المدرب زاكيروني ظل يتابع مباريات الدوري، وهو أدرى بالخيارات التي سيقوم بها لمعالجة الوضع وسد النقص في صفوف المنتخب».

بدوره، شدد مدرب الوصل الحالي ومساعد مدرب المنتخب السابق حسن العبدولي، على أن صفوف المنتخب تشهد غيابات لاعبين مؤثرين، مثل عموري وأحمد خليل اللذين حصل كل منهما من قبل على لقب أفضل لاعب في اسيا، فضلاً عن غياب كل من إسماعيل أحمد وخلفان مبارك، وقال إن هؤلاء اللاعبين يعتبرون من الأعمدة الاساسية التي يعتمد عليها المنتخب، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية زرع الثقة بالعناصر الموجودة، مؤكداً أن غياب عناصر مؤثرة يفرض أيضاً على المدرب زاكيروني اللجوء الى خيارات بديلة لتعويض غياب هؤلاء اللاعبين، من بينها تغيير طريقة وخطة اللعب التي يلعب بها.

وأضاف العبدولي «غياب هذه العناصر جاء في توقيت صعب وحساس بالنسبة للمنتخب، كون أنه لم يتبقَّ على انطلاقة البطولة سوى فترة قصيرة». وأشار العبدولي الى أهمية وضع برنامج إعداد لأحمد خليل حتى يتمكن من العودة مجدداً للمنتخب خلال الشهرين المقبلين، لاسيما أنه لاعب من العيار الثقيل ومن هدافي آسيا.

واعتبر حسن العبدولي أنه بالنسبة لمدافع شباب الأهلي محمد مرزوق فإنه لاعب مميز، ولا يقل مستواه عن إسماعيل أحمد الذي غادر معسكر المنتخب أخيراً للإصابة.

بدوره، شدد عضو لجنة المنتخبات الوطنية حسن سهيل على أن الغيابات الحالية في المنتخب مؤثرة، إلا أنه في المقابل هناك ذخيرة من اللاعبين يمكن الاستعانة بها، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يتوقع حدوث مثل هذه الإصابات، لذلك يقوم بتجهيز لاعبين بدلاء في المراكز نفسها التي يشغلها اللاعبون الغائبون بسبب الإصابات.

ودافع حسن سهيل بشدة عن العناصر الحالية في المنتخب، مؤكداً أن ثقتهم بها كبيرة، وأنهم سيكونون على قدر التحدي المرتقب للمنتخب في كأس آسيا.

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