المنتخب الأولمبي يواصل استعداداته للبطولة الدولية بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يواصل المنتخب الأولمبي لكرة القدم تدريباته اليومية على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي، استعداداً لخوض منافسات البطولة الدولية الودية الرباعية، التي ستقام في الفترة من 14 إلى 20 الجاري، بمشاركة منتخبات الإمارات، الكويت، أوزبكستان واليابان، ضمن المحطة الثانية من محطات إعداده للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، التي ستنطلق اعتباراً من شهر مارس المقبل.

وأكد مدير المنتخب، جمال بوهندي، أن «البطولة الدولية فرصة ممتازة للاحتكاك الدولي ولتجربة جميع اللاعبين المنضمين حالياً لقوام المنتخب، بالإضافة الى معرفة مدى قدرتهم على استيعاب وتنفيذ فكر وخطة المدرب».

وأضاف بوهندي: «نحتاج إلى مشاركة لاعبي المنتخب الأولمبي في صفوف الفريق الأول بأنديتهم بشكل أكبر، للحفاظ على المستويين الفني والبدني لهم».

ويواجه الأبيض الأولمبي في أولى مبارياته في البطولة المنتخب الكويتي، يوم الأربعاء الموافق 14 نوفمبر، فيما يلتقي مع منتخب أوزبكستان يوم 17 من الشهر نفسه، على أن يختتم مبارياته في البطولة بمواجهة نظيره المنتخب الياباني يوم 20 نوفمبر، وستُقام كل مباريات البطولة على ملعب ذياب عوانة.