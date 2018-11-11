منتخبات الغولف إلى المغرب للمشاركة في البطولة العربية

المصدر: جوني جبور - دبي

تغادر بعثة منتخبات الغولف، لمراحل الشباب والناشئين والسيدات، صباح اليوم، متجهة إلى المغرب للمشاركة في البطولة العربية التاسعة عشرة للشباب تحت 18 عاماً، والناشئين تحت 15 عاماً، والعاشرة للفتيات، التي تستضيفها الدار البيضاء على ملاعب نادي «بالم غولف»، خلال الفترة من 12 وحتى 17 الشهر الجاري، بمشاركة منتخبات 11 دولة عربية.

ويحمل تسعة من لاعبي ولاعبات المنتخب طموحات الغولف الإماراتي في البطولة العربية، ممثلين بمحمد الهاجري وراشد العمادي وراشد القبيسي في منتخب الشباب، وعبيد الحلو وماجد لوتاه وريان المازمي في منتخب الناشئين، والدكتورة رباب الحاج وريما الحلو وعلياء العمادي في منتخب الفتيات، على أن يترأس البعثة الأمين العام لاتحاد الغولف ومدير المنتخبات الوطنية خالد مبارك الشامسي، ويصحبه مدرب المنتخبات الوطنية التونسي سمير الولاني. وتم اعتماد قائمة المنتخبات من العديد من اللاعبين واللاعبات، الذين خضعوا - منذ مايو الماضي - لاختبارات مكثفة محلية منها وخارجية، تكللت الصيف الماضي في معسكرٍ خارجي في ألمانيا بمشاركة 27 لاعباً ولاعبة، قبل أن يتم الاستقرار على القائمة الحالية.