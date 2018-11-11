ياسر الجنيبي يعود لتشكيلة دبا الفجيرة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أكد لاعب الفريق الأول لنادي دبا الفجيرة، ياسر الجنيبي، تعافيه التام من الإصابة في العضلة الضامة، التي تعرض لها أثناء فترة الاستعدادات الصيفية، وحرمته لاحقاً المشاركة في المباريات الماضية لدوري الخليج العربي، وقال الجنيبي لـ«الإمارات اليوم»: «أجريت عملية جراحية، وتكللت بالتوفيق والنجاح، تلت ذلك فترة نقاهة واستشفاء، وأصبحت جاهزاً للمشاركة مع الفريق في مبارياته المقبلة، ومن المرجح أن ألعب مع الفريق في الاستحقاق المقبل لكأس الخليج العربي».

وقدم الجنيبي شكره لمجلس إدارة نادي دبا الفجيرة، والجهازين الفني والإداري للدعم والجهود التي سهلت تعافيه وعودته للملاعب.