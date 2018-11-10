سباق الأريام لليخوت يبحر اليوم في مياه أبوظبي

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يقام، اليوم السبت بكورنيش العاصمة أبوظبي، سباق الأريام للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

ويعد السباق الجولة الأولى لفئة 43 قدماً هذا الموسم، ويقام لمسافة 20 ميلاً بحرياً، ويشارك في المنافسات 100 محمل شراعي بمجموع 1500 بحار، وخصص نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت ثلاثة ملايين درهم جوائز للفائزين في السباق.

من جهته، وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، في تصريحات صحافية، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على رعاية سموه للسباق، مؤكداً أن دعم ورعاية سموه لمختلف السباقات التي ينظمها النادي، يعطيانها قيمة مضاعفة، ويؤكدان حرص القيادة الرشيدة على دعم التراث الوطني الأصيل.

وأبدى الرميثي ثقته التامة بخروج السباق بشكل جيد، خصوصاً أن فئة 43 قدماً ضمن سباق اليخوت الشراعية، دائماً تشهد إثارة كبيرة في مختلف السباقات التي تقام لها، كما أعرب عن ثقته التامة بالتزام الجميع باللوائح والقوانين المنظمة للحدث، مشيراً إلى أن المحامل ستخضع لفحص فني شامل، بهدف إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين.