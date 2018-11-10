كوسكو: تجربة «الفار» في الكرة الشاطئية ستبدأ من «دبي 2019»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كشف المدير التنفيذي للجنة الكرة الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، خوان كوسكو، عن نية «فيفا» تجربة تقنية الفيديو في النسخة التاسعة من بطولة «هواوي» لكأس القارات لكرة القدم الشاطئية، التي ستُقام في دبي العام المقبل، قبل اعتمادها بشكل رسمي في البطولات الدولية والقارية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي اعتباراً من 2020.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «في النسخة الحالية من بطولة القارات تواجد خمسة حكام دوليين داخل غرفة منفصلة يتابعون المباريات عبر كاميرات خاصة، لوضع الخطوط العريضة للطريقة الأمثل لتطبيق تقنية الفار، وعرض تقرير مفصل على لجنة الكرة الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتحديد الحالات التي سيتم فيها اللجوء إلى (الفار) قبل البدء في تجربتها بدبي».

وتحدث كوسكو، عن تقيمه للنسخة الحالية من بطولات القارات، قائلاً: «المستوى كان جيداً في الإجمال، وإن بدا أن هناك أكثر من منتخب لم تقدم المستويات التي تتناسب مع قدراتها مثل إسبانيا وصيف أوروبا التي لم تتمكن من بلوغ الدور نصف النهائي، وكذلك المنتخب الاماراتي الذي بدا عليه التأثر من عدم خوض مباريات دولية كثيرة وعدم وجود دوري محلي يمكن أن يُفيد الأبيض، وكذلك تاهيتي التي تراجعت هي الأخرى في تلك النسخة من البطولة».

وأثنى المدير التنفيذي للجنة الكرة الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، على الغزارة التهديفية التي شهدتها مرحلة دوري المجموعات من بطولة القارات.

وقال: «رغم تراجع مستوى بعض المنتخبات المشاركة، إلا ان نسبة الأهداف حققت رقماً قياسياً، وهذا يؤكد أن كل الفرق تلعب بطريقة هجومية، ولاعبوها يتمتعون بقدرات بدنية عالية»

وكانت مرحلة دوري المجموعات، قد شهدت أعلى نسبة تسجيل للأهداف في البطولة منذ انطلاقتها عام 2011، اذ سُجل 109 أهداف، بزيادة ثلاثة أهداف عن نسخة العام الماضي.

وشهدت الجولة الأولى تسجيل 32 هدفاً بمعدل أقل من الجولة الثانية التي سُجل فيها 46 هدفاً وهي الأعلى في مرحلة دوري المجموعات، في حين سُجل في الجولة الثالثة 41 هدفاً.

وجاء المنتخب البرازيلي كأقوى خط هجوم، بتسجيله 24 هدفاً في دوري المجموعات، في حين جاء المنتخب الأميركي الأضعف بتلقي شباكه 28 هدفاً، في حين جاء المنتخب الإيراني كأقوى خط دفاع باستقباله، خمسة أهداف فقط.

واحتلت مباراة روسيا وأميركا صدارة المباريات التي شهدت أعلى نسبة أهداف، اذ سُجل خلالها 16 هدفاً، وحلت مباراة مصر والبرازيل في المركز الثاني التي سُجل خلالها 15 هدفاً، أما أقل مباراة تهديفياً في مرحلة المجموعات جمعت الإمارات مع مصر، والتي شهدت تسجيل أربعة أهداف فقط.

المنتخب يلعب على المركز السابع

تصل منافسات النسخة الثامنة من بطولة «هواوي» لكأس القارات لكرة القدم الشاطئية، التي تُقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، إلى محطتها الأخيرة مساء اليوم، بإقامة المباراة النهائية للبطولة، عند الثامنة مساء، ويسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع عند الساعة 6:45، في حين يلتقي الأبيض مع تاهيتي في 4:15 من عصر اليوم في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن، وتلتقي أميركا مع إسبانيا في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

وخسر الفريق الوطني مجدداً في بطولة القارات بنتيجة 3-5 أمام أميركا، أمس، في مباراة الترضية على المراكز من الخامس إلى السادس، على الرغم من تقدمه أولاً بهدفين دون رد، جاءا عن طريق أحمد بشر وعلي كريم، سرعان ما فقد بعدهما الأبيض اتزانه واستقبلت شباكه خمسة أهداف بسبب أخطاء دفاعية قاتلة، قبل أن نجح أحمد محمد في تسجيل هدف تقليص الفارق دون جدوى.

وكانت تاهيتي قد خسرت هي الأخرى بنتيجة كبيرة أمام إسبانيا 1/‏9 في مباراة تسيدها الماتادور، إذ لم يجد لاعبوه أدنى صعوبة في الفوز باللقاء.

مليونا مشاهد لمباراة واحدة في البطولة

قال المدير التنفيذي للجنة الكرة الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، خوان كوسكو، إن «مباراة روسيا وإيران في الجولة الختامية من مرحلة دوري المجموعات قد سجلت نسبة مشاهدة وصلت إلى مليوني مشاهد، مشيراً إلى أن الاحصاءات المتوقعة تؤكد تزايد عدد الجماهير المتابعة للبطولة الحالية، قياساً بالأعوام الماضية بسبب توقيت إقامتها والمكان المُختار لها».