لاعبو الجزيرة يودّعون المدرب كايزر

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

ودع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة المدير الفني للفريق، الهولندي مارسيل كايزر، الذي قدم استقالته من تدريب الفريق منذ ثلاثة أيام، وفسخ عقده مع النادي بدفع قيمة الشرط الجزائي البالغة نصف مليون يورو، وتعاقد مع نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، لتدريب فريقه اعتباراً من الأسبوع الجاري.

وكان كايزر قد قاد آخر حصة تدريبية للفريق، أول من أمس، استعداداً لمباراة النصر التي تقام في السابعة والنصف من مساء يوم الإثنين المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات بطولة كأس الخليج العربي، على استاد محمد بن زايد.

وبعد المران، أقام أعضاء الجهاز الفني والإداري حفل وداع مبسطاً لمارسيل كايزر، وتمنى له الجميع التوفيق مع فريقه الجديد سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وخلال اللقاء طالب كايزر لاعبي الجزيرة بمواصلة الجهد والتمسك بالمنافسة على بطولة الدوري حتى نهايتها، خصوصاً أن الفريق يحتل المركز الثاني خلف الشارقة المتصدر بنقطتين فقط.

وقال مصدر بالفريق، لـ«الإمارات اليوم»: «حصل لاعبو الفريق على راحة من التدريبات مساء أمس، وسيستأنف الفريق التدريبات اليوم السبت، تحت قيادة مساعد المدرب الهولندي داميان هيرتوغ، الذي سيقود تدريب الفريق بصفة مؤقتة، لحين التعاقد مع مدير فني جديد لخلافة مارسيل كايزر».

وتستمر تدريبات الفريق غداً على ملعب قصر الإمارات، بمشاركة جميع اللاعبين، فيما يؤدي المصابون: قائد الفريق وحارس مرماه الدولي علي خصيف، وقلب الدفاع الدولي خليفة مبارك والظهير الأيمن محمد العطاس تدريبات علاجية، قبل عودتهم من جديد لتدريبات الفريق الجماعية.

من جهة أخرى، عاد لاعب خط الوسط وصانع ألعاب الفريق الدولي خلفان مبارك إلى النادي، لاستكمال علاجه من الإصابة التي لحقت به خلال معسكر المنتخب الوطني الحالي، الذي يستعد لمباراتي بوليفيا ومصر الوديتين، ضمن برنامج إعداده لبطولة كأس الأمم الآسيوية السادسة عشرة 2019، التي تستضيفها الإمارات في الفترة من الخامس من يناير حتى الأول من فبراير المقبلين.

وسيخضع خلفان مبارك لفحص طبي جديد من قبل طبيب النادي، اليوم، لتحديد مدة علاجه وغيابه عن التدريبات الجماعية للفريق.