الطاير يتسلم النسخة العربية من قوانين الألعاب البارالمبية الصيفية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تسلم نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، النسخة العربية من قوانين الألعاب البارالمبية الصيفية، التي تضم قوانين 25 لعبة، وقامت بترجمتها للعربية وإصدارها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالشراكة مع نادي دبي لأصحاب الهمم، بهدف دعم مشاركة الرياضيين العرب من أصحاب الهمم في البطولات العالمية، وتعزيز آلية التحكيم والتدريب في هذا المجال.

وقام العضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، جمال بن حويرب، بتسليم الإصدار الجديد إلى مطر الطاير.

من جهته، أشاد الطاير بهذا المشروع، الذي يؤكد رعاية القيادة الرشيدة لفئة أصحاب الهمم، وتوفير كل السبل لإسعادها، وإتاحة الفرصة لها لممارسة الرياضة والتميز فيها، وتمثيل الوطن خير تمثيل، كما ثمن جهود فريق عمل الترجمة، الذي تولى إنجاز هذا المشروع، وأكد أن هذا الإصدار المميز شكلاً وموضوعاً، سيكون إضافة إلى المكتبة الرياضية، وأن نشر هذه القوانين باللغة العربية على المواقع الدولية المخصصة للألعاب البارالمبية الصيفية سيسهم في تعريف رياضيينا العرب من أصحاب الهمم والعاملين بهذه الرياضات على الفهم الكامل للقوانين، كما سيؤكد للعالم مدى الرعاية والاهتمام، الذي تناله فئة أصحاب الهمم في الدولة.