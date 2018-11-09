قوارب التجديف تتسابق على لقب الجولة الختامية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تتجه الأنظار، عصر اليوم، إلى قناة دبي المائية، التي تشهد صراع الأقوياء على ألقاب الجولة الثالثة والختامية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة سباقات الموسم الرياضي 2018-2019.

وتقام المنافسات بالتزامن مع تحدي دبي للياقة (30 دقيقة في 30 يوماً)، حيث تجمع ما يصل إلى 50 قارباً، على متنها ما يزيد على 500 فرد. ويأخذ سباق الجولة الثالثة والختامية أهمية كبيرة لدى جميع القوارب المشاركة، كونه يمثل الفرصة الأخيرة من أجل التأهل للمشاركة في أغلى بطولات موسم سباقات التجديف، بطولة كأس آل مكتوم الـ21، التي ستقام 28 ديسمبر المقبل، حيث يشارك في المنافسة القوارب النخبة الحاصلة على المراكز من الأول وإلى الـ25 في الترتيب العام لبطولة دبي.

وتتجه الأنظار بقوة خلال السباق المرتقب إلى المنافسة المشتعلة لانتزاع «ناموس» بطولة دبي، حيث يتصدر الترتيب العام القارب عمان 44 برصيد نقطتين، فيما يأتي ثانياً القارب الزعابي 8 برصيد خمس نقاط، وهو نفس رصيد قارب شرطة دبي 1 صاحب المركز الثالث، فيما يأتي قارب شرطة دبي 3 في المركز الرابع برصيد سبع نقاط، والقارب وادي حام 88 في المركز الخامس برصيد ثماني نقاط، ويتوقع إثارة كبيرة في منافسات السباق الكبير اليوم.