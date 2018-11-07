«كروس كاونتر» يهدي «غودولفين» انتصاراً تاريخياً في «ملبورن كب»

المصدر: جوني جبور - دبي

أهدى الجواد «كروس كاونتر» إسطبلات «غودولفين» العالمية، المملوكة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، انتصاراً تاريخياً، بلقب السباق الأرفع في أستراليا «ملبورن كب» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة الأعلى تصنيفاً عالمياً «جروب 1»، الذي أقيم، أمس، على مضمار فلامنغتون الأسترالي، البالغ إجمالي جوائزه المالية سبعة ملايين دولار أسترالي.

وحملت ثلاثة خيول شعار «غودولفين» في مهمة الفوز بلقب «ملبورن كب»، ممثلة بـ«بست سولوشن» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«افيلياس» بإشراف المدرب جيمس كمنغز، و«كروس كاونتر» بإشراف المدرب شارلي أبلبي، التي دخلت في منافسة مع 21 من نخبة خيول مسافة الميلين عشبي، لانتزاع كأس أغلى الأشواط الأسترالية، قبل أن يتمكن الجواد «كروس كاونتر»، البالغ من العمر ثلاث سنوات، بقيادة الفارس كيرين ماكيفوي، من تحقيق الفوز.

وتعامل الفارس ماكيفوي بحنكة مع مجريات السباق، بعد أن حافظ على قوة الجواد «كروس كاونتر»، والبقاء في صفوف المؤخرة طيلة مراحل الشوط، قبل أن يطلق العنان لـ«كروس كاونتر» في الأمتار الـ800 الأخيرة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول، والفوز بشوط «ملبورن كب» بزمن بلغ ثلاث دقائق و21 ثانية و17 جزءاً من الثانية، بفارق الطول عن الجواد «مارميلو»، البالغ من العمر خمس سنوات، المملوك لـ«ذا فايري ستوري بارتنيرشيب وعزيز خير»، الذي قاده الفارس هوغ بومان للمركز الثاني.