حملة لاستدعاء 942 مركبة «ميتسوبيشي»

أطلقت شركة «الحبتور للسيارات»، الموزع الرسمي لمركبات «ميتسوبيشي» في الإمارات، بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، حملة لاستدعاء 942 مركبة من طرازي «ميتسوبيشي إكسباندر» و«إكسباندر كروس»، من موديلات عامَي 2022 و2023.

وبحسب بيانات الحملة، يأتي الاستدعاء نتيجة اختلاط قطع غير مطابقة للمواصفات بالقطع المعتمدة، عن غير قصد، خلال عملية الإنتاج، ما قد يؤدي إلى وجود تشققات في سقّاطات آلية إمالة مسند ظهر مقعد الصف الثاني في بعض المركبات، ويؤثر في المتانة الهيكلية لهذا المكون.

وأوضحت الحملة أن «الحبتور للسيارات» ستتواصل مع مالكي المركبات المشمولة لتحديد مواعيد لفحصها لدى مراكز خدمة «ميتسوبيشي» المعتمدة، وسيفحص الفنيون سقّاطات آلية الإمالة على جانبي هيكل مسند ظهر مقعد الصف الثاني، وفي حال اكتشاف وجود مكون متأثر، ستُستبدل مجموعة هيكل مسند الظهر المعنية بقطعة غيار بديلة معتمدة، وأكدت بيانات الحملة أن أعمال الفحص والإصلاح والاستبدال ستُجرى مجاناً للمتعاملين.