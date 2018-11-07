وليد عباس: أروابارينا قدّم لنا الشيء الذي افتقدناه مع سييرا

المصدر: أحمد طارق - دبي

أبدى لاعب شباب الأهلي، وليد عباس، سعادته بعودته إلى قائمة المنتخب الوطني، التي أعلنها المدرب الإيطالي، ألبيرتو زاكيروني، لافتاً إلى أن الوقت بات قصيراً للتحضير لمنافسات كأس آسيا 2019، التي تستضيفها الدولة، بداية من شهر يناير المقبل، بينما أشاد بمدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مؤكداً أن أبرز ما يتميز به مدرب الوصل السابق أنه قريب من اللاعبين، وهو ما كان يفتقده المدرب التشيلي، لويس سييرا، مع لاعبي شباب الأهلي، على حد قوله.

وأشاد وليد عباس، في تصريحات صحافية، بالنتائج التي حققها شباب الأهلي في الجولات الأخيرة من الدوري، بالحصول على 10 نقاط من أصل 12 نقطة، وقال: «سعداء بالنتائج التي حققناها، خصوصاً أننا اقتربنا من فرق الصدارة، وبات الفريق يحتل المركز الرابع بفارق خمس نقاط عن متصدر لائحة الترتيب، الشارقة، ورغم أننا نحتاج إلى التطوير في المباريات المقبلة، لكن في الوقت نفسه تحقيق الانتصارات له أهمية كبيرة».

وعن تأثير المدرب الأرجنتيني، رودولفو أروابارينا، في أداء الفريق والنتائج، قال: «أبرز ما يتميز به هو اقترابه من اللاعبين، وعلاقته الجيدة معهم، وهو ما افتقدناه مع المدرب السابق، التشيلي لويس سييرا، وأتمنى أن نتطور بشكل أكبر في الجولات المقبلة، ونقترب من الصدارة».