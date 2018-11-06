"كروس كاونتر" يهدي "غودولفين" انتصاراً تاريخياً بكأس ملبورن الأسترالي

المصدر: جوني جبور- دبي

أهدى الجواد "كروس كاونتر" اسطبلات "غودولفين" العالمية، المملوكة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، انتصاراً تاريخياً بلقب السباق الأرفع في استراليا "ملبورن كب" المخصص للخيول المهجنة الأصيلة الأعلى تصنيفاً عالمياً "جروب 1" الذي أقيم على مضمار فلامنغتون الأسترالي، والبالغ إجمالي جوائزه المالية سبعة ملايين دولار استرالي.

وحملت 3 خيول شعار "غودولفين" لتسجيل الانتصار الأول تاريخياً بلقب "ملبورن كب"، ممثلة بـ "بست سولوشن" بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و" افيلياس" بإشراف المدرب جيمس كمنغز حفيد المدرب الأسطوري في أستراليا بارت كمنغز، و"كروس كاونتر" بإشراف المدرب شارلي أبلبي، الذين دخلوا في منافسة مع 21 من نخبة خيول مسافة الميلين عشبي، لانتزاع كأس أغلى الأشواط الاسترالية، قبل أن يتمكن الجواد "كروس كاونتر" البالغ من العمر ثلاثة سنوات، وبقيادة الفارس " كيرين ماكيفوي" من تحقيق الفوز.

وتعامل الفارس "كيرين ماكيفوي" بحنكة مع مجريات السباق، بعد أن حافظ على قوة الجواد "كروس كاونتر" بالبقاء في صفوف المؤخرة طيلة مراحل الشوط، قبل أن يطلق العنان لـ "كروس كاونتر" في الأمتار الـ 600 الأخيرة نجح من خلالها في قطع خط النهاية بالمركز الأول والفوز بشوط "ملبورن كب" بزمن بلغ ثلاثة دقائق و21 ثانية و17 جزء من الثانية، بفارق الطول عن الجواد "مارميلو" البالغ من العمر خمس سنوات والمملوك لـ "ذا فايري ستوري بارتنيرشيب و عزيز خير" الذي قاده الفارس هوغ بومان للمركز الثاني.