كأس القارات للكرة الشاطئية تنطلق من دبي اليوم

المصدر: سيد مصطفى-دبي

يستهل المنتخب الإماراتي مشواره، في منافسات النسخة الثامنة من بطولة «هواوي» لكأس القارات لكرة القدم الشاطئية، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بلقاء نظيره المصري عند الـ5:30 من مساء اليوم على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم، الذي يستضيف منافسات البطولة هذا العام.

ويسبق تلك المواجهة لقاء من العيار الثقيل، يجمع منتخب البرازيل (حامل اللقب في آخر نسختين)، أمام منتخب إسبانيا (بطل أوروبا) عند الـ4:15.

وتُستكمل مباراة اليوم الأول بلقاء منتخب روسيا أمام تاهيتي في الـ6:45، كما يلتقي منتخب إيران مع أميركا عند الثامنة مساء.

ويعد تنظيم بطولة كأس القارات، كبرى بطولات الكرة الشاطئية، على مدار ثماني سنوات متتالية في دبي، تأكيداً على أن دانة الدنيا أصبحت الوجهة المفضلة عالمياً لتنظيم بطولات كرة القدم الشاطئية، لما تتمتع به من شواطئ جميلة وطقس معتدل وأجواء رائعة، ويدعمها الاهتمام الكبير بهذه الرياضة، من خلال تنظيم واستضافة البطولات الدولية المختلفة، وفي مقدمتها كأس العالم لكرة القدم الشاطئية عام 2009.

وأسهمت دبي في نشر لعبة كرة القدم الشاطئية في الدولة والمنطقة، من خلال البطولات المحلية والخليجية والدولية، التي تم تنظيمها واستضافتها، خصوصاً أن دبي تقطنها جاليات كبيرة من أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، ويتابع الآلاف منهم هذه البطولات، وينقلون شغفهم بكرة القدم الشاطئية إلى بلادهم، ليسهموا في زيادة شعبية اللعبة.

وستكون مباراة الإمارات ومصر صورة مكررة لما كانت عليه النسخة الماضية، حينما التقيا معاً في دور المجموعات، وفاز الفراعنة بنتيجة 4-3، ليحتل الأبيض المركز الرابع في مجموعته، واحتلت مصر المركز الثالث، بينما فازت الإمارات على مصر 2-1، في البطولة نفسها في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

وخاض الأبيض معسكر تحضير في الكويت استعداداً لتلك البطولة، لعب خلاله عدداً من المباريات الودية، ثم استكملها باللعب مع المغرب واليابان عقب عودته إلى دبي.

ويبقى منتخب البرازيل بطل العالم وحامل لقب البطولة هو المرشح الأول لنيل اللقب هذا العام، وللمرة الثالثة على التوالي، إذ تمكن من تحقيق 63 فوزاً متتالياً، حيث تمكن البرازيليون من حصد آخر ثلاث بطولات شاركوا فيها، دون خسارة واحدة.

وشاركت البرازيل مع روسيا وإيران في ألقاب بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، حيث فاز المنتخب الروسي في أول بطولة نظمت عام 2011، وكان وصيفه المنتخب البرازيلي، فيما حل المنتخب السويسري في المركز الثالث، ومنتخبنا الوطني في المركز الرابع، وفي عام 2012 احتفظت روسيا باللقب، وكان وصيفها أيضاً البرازيل، وحقق منتخبنا الوطني إنجازه الأول بالحصول على المركز الثالث في هذا العام، وظهر بطل جديد في عام 2013 حيث فاز منتخب إيران بالمركز الأول، وجاء بعده منتخب روسيا، واحتفظ منتخبنا الوطني بمركز في المرتبة الثالثة للعام الثاني على التوالي.

وبدأ منتخب البرازيل تصدر المشهد عام 2014، بفوزه بلقب البطولة للمرة الأولى، وحل المنتخب الروسي في المركز الثاني، وتلاه المنتخب الإيراني في المركز الثالث، وفي عام 2015 عاد المنتخب الروسي ليستعيد لقبه من جديد، متغلباً بصعوبة على منتخب تاهيتي الذي حل في المركز الثاني، واحتفظ المنتخب الإيراني بالمركز الثالث للعام الثاني على التوالي، وعاد المنتخب البرازيلي لتصدر المشهد من جديد عام 2016، لينتزع اللقب من العملاق الروسي، ويحتفظ به دون خسارة أي مباراة، وجاء منتخب إيران في المركز الثاني، وحل المنتخب الروسي في المركز الثالث، واحتفظ منتخب البرازيل بلقبه للعام الثاني على التوالي عام 2017، بعد فوزه على منتخب البرتغال الذي حل في المركز الثاني، في حين عاد المنتخب الإيراني إلى المركز الثالث مرة أخرى.

نجوم المنتخبات يتجمعون عند جسر التسامح

التقط قادة المنتخبات، المشاركة في البطولة، صوراً تذكارية بجوار جسر التسامح، الذي يصل بين ضفتي قناة دبي المائية في حديقة الصفا، في تقليد بات متبعاً في النُسخ الأخيرة، لإظهار المعالم الحضارية والسياحية لدانة الدنيا دبي.

حافلات لنقل جمهور البطولة

وفر مجلس دبي الرياضي أماكن وقوف مجانية لجمهور البطولة، خلف سن سيت مول في منطقة جميرا، كما وفر حافلات تتبع هيئة الطرق والمواصلات، لنقل الجمهور من المواقف إلى مكان البطولة.

وستتحرك الحافلات في الأيام الثلاثة الأولى من البطولة، بداية من الساعة 3:30 عصراً، وحتى 9:30 مساءً، وتكون الحركة بواقع حافلة كل نصف ساعة، فيما تكون الحركة في نصف نهائي البطولة من الساعة 3:30 عصراً وحتى 10:30 مساء، بواقع حافلة كل 20 دقيقة، وتكون الحركة في اليوم الختامي من الساعة 3:30 عصراً إلى 10:30، بواقع حافلة كل 15 دقيقة.

3500 متفرج سعة ملعب البطولة

أعلن مجلس دبي الرياضي عن جاهزية استاد البطولة لاستقبال الجمهور، والذي شُيد على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم بالقرب من برج العرب، ويتسع لـ3500 متفرج، إذ يمثل واجهة رائعة للبطولة، ليكون بالقرب من تجمع المئات من الجمهور، الذي سيتمكن من الدخول ومتابعة البطولة مجاناً.

كما تم تجهيز قرية البطولة التي تقام حول الاستاد، وتتضمن العديد من الفعاليات الترفيهية للجمهور وعربات الطعام، بالإضافة إلى جناح لكأس آسيا 2019، الذي يتم خلاله ترويج البطولة، وتوزيع المطبوعات التي تتضمن المعلومات التعريفية عن البطولة، التي تنظمها الإمارات في يناير المقبل، بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى.

جدول مباريات البطولة

- اليوم الأول

البرازيل × إسبانيا (16:15).

الإمارات × مصر (17:30).

روسيا × تاهيتي (18:45).

إيران × أميركا (8).

- اليوم الثاني

البرازيل × مصر (16:15).

الإمارات × إسبانيا (17:30).

روسيا × أميركا (18:45).

إيران × تاهيتي (8).

- اليوم الثالث

تاهيتي × أميركا (16:15).

إسبانيا × مصر (17:30).

الإمارات × البرازيل (18:45).

إيران × روسيا (8).

- اليوم الرابع

مباراة صاحبي المركز الرابع في كل مجموعة (16:15).

مباراة صاحبي المركز الثالث في كل مجموعة (17:30).

المباراة الأولى لنصف النهائي (18:45).

المباراة الثانية لنصف النهائي (20:00).

- اليوم الخامس

مباراة تحديد المركزين السابع والثامن (16:15).

مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس (17:30).

مباراة المركزين الثالث والرابع (18:45).

المباراة النهائية (20:00).

سجل الأبطال

2011: روسيا.

2012: روسيا.

2013: إيران.2014: البرازيل.

2015: روسيا.

2016: البرازيل.

2017: البرازيل.