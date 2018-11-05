رفع جوائز بطولة أبوظبي للغولف الى 7 ملايين دولار

المصدر: أبوظبي-الامارات اليوم

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن مشاركة لاعبي من رابطة محترفي الجولف والجولة الأوروبية، في "بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم" المقررة بالفترة 16 حتى 19 يناير 2019.

وتعود البطولة إلى نادي أبوظبي للجولف للعام الرابع عشر لتقام ضمن جولات سلسلة رولكس المصنفة ضمن الفئة الممتازة في أجندة الجولة الأوروبية العالمية، التي ارتفعت قيمة جوائزها من 4 إلى 7 ملايين دولار أمريكي.

وستشهد البطولة عودة الانجليزي تومي فليتوود، بطل العالم مرتين، والحاصل على بطولة كأس رايدر، لمنافسة الامريكي داستن جونسون المصنف ثالث عالمياً في 19 جولة من بطولة رابطة المحترفين، في واحدة من أكبر وأهم المواجهات خلال البطولة، حيث يطمح فليتوود باللقب للسنة الثالثة، وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب غير الالماني مارتن كايمر في أعوام (2008، 2010، 2011)، كما لم يتمكن أي لاعب من الفوز بلقب بطولة أبوظبي ثلاث مرات متتالية حتى الآن.

وبارك سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي النجاح الجديد لخطط تعزيز المكانة العالمية للعاصمة أبوظبي بانضمام البطولة إلى نخبة البطولات العالمية، وقال سموه :"إن مشاركة نخبة لاعبي الجولف في العالم وانتقال البطولة لمصاف متقدم، يعكس مسار الخطط المرسومة لاستمرارية نجاح استقطاب اهم الفعاليات الرياضية، وتسليط الضوء على أبوظبي كوجهة رياضية وعالمية حضارية، لاسيما بعد أن غدت منصة وملتقى لاهم بطولات العالم بتنوع الرياضات وبمشاركة نخبة الرياضيين، بجانب شراكاتها المتميزة مع مختلف المؤسسات والاتحادات والهيئات الرياضية العالمية، الأمر الذي يؤكد على مكانتها الرائدة في الحراك الرياضي الدولي."

من جهته قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي:"نرحب بالنجوم داستن جونسون والبطل المدافع عن اللقب تومي فليتوود".

من جانبه، قال كيث بيلي، الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية: "يستقطب هذا الحدث بعض أفضل اللاعبين في العالم مثل داستن وتومي، وأتطلع إلى متابعة أربعة أيام مشوقة من الجولف."

ومن جهته، قال تومي فليتوود، بطل الحدث مرتين: "أمضيت عامين رائعين وقد بدأت نجاحاتي في بطولة أبوظبي وكان الفوز في عام 2017 نجاحاً كبيراً، وكان خوض التحدي لمواصلة النجاح أمراً مميزاً بالنسبة لي، وأعتقد أن هذه البطولة هي واحدة من أهم الجولات وتستحق مكانها في جولات سلسلة رولكس. أحب كل شيء في أبوظبي، الملاعب، والفنادق، والمطاعم، وأتطلع قدماً للعودة في يناير 2019".

وقال داستن جونسون، المصنف الثالث على مستوى العالم: "أتطلع بحماس لعودتي إلى هذه البطولة في أبوظبي بعد مشاركتي بها في العامين الماضيين، وأتمنى حقًا العودة من جديد لأبوظبي وملعب نادي أبوظبي للجولف الذي يعد واحد من أفضل الملاعب وأكثرها جمالاً في العالم. وأتمنى أن أحقق نجاحاً كبيراً هذا العام".

يذكر أن البطولة أبوظبي شهدت تطوراً كبيراً منذ عام 2006، لتصبح واحدة من أقوى بطولات الجولة الأوروبية التي تستقطب نخبة لاعبي العالم إلى الشرق الأوسط في بداية الموسم، وتضم قائمة الأبطال السابقين عدداً من النجوم العالميين من بينهم: مارتن كايمر بطل المواسم (2008، 2010، 2011)، وبول كاسي بطل موسمي (2007، 2009)، وتومي فليتوود بطل موسمي (2017، 2018)، وريكي فاولر بطل الموسم (2016).