قويض: التعادل مع الجزيرة دافع معنوي لمباراة عجمان

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

قال مدرب دبا الفجيرة السوري محمد فويض، إن تعادل فريقه مع الجزيرة 3-3 في دوري الخليج العربي دافع معنوي مهم قبل المباراة المقبلة امام عجمان «المهمة» على حد وصفه. وقال في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «تمكنا من الحد من قدرات علي مبخوت الذي يتمتع بإمكانات فنية عالية، واللاعبون أدوا ما عليهم، خصوصاً قائد الفريق إدريس فتوحي الذي اعتبر له هذه المباراة من العلامات المضيئة بمسيرته الكروية». وأشاد قويض بالنجم الأردني ياسين البخيت، وقال إنه «قدم مباراة كبيرة، وكان فاعلاً جداً، إلا أن الحظ لم يحالفه حين صدى القائم لكرتين سددهما على مرمى الجزيرة».