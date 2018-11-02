ساعات تفصل الامارات عن منصب رئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة

المصدر: محمد فاضل - دبي

انطلقت صباح اليوم في فندق سانتيجريس في موسكو اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للملاكمة بمشاركة الامارات ممثلة بعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي انس العتيبة، والامين العام للاتحاد حسن الحمادي وتقام على هامش العمومية انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي لانتخاب رئيس جديد للاتحاد خلفا لرئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة الحالي الكازاخستاني سيرك كومبكييف، وينافس ممثل الامارات انس العتيبة رئيس اتحاد الملاكمة في تايلند بيشاي، ويتطلع اتحاد الملاكمة الاماراتي الى فوز العتيبة في الانتخابات وإضافة منصب دولي هام للرياضة الاماراتية سيمهد لان يكون نائبا لرئيس الاتحاد الدولي عن قارة اسيا ايضا.



ويتألف وفد الامارات من رئيس الاتحاد انس العتيبة والامين العام حسن الحمادي والمدير الفني محمد الشبلي والسكرتير الفني علي سلامة والسكرتير الاداري بسام غانم، والمحاضر الدولي عمر الجابري، والمدير المالي وائل السماني.

بدوره وصف الامين العام حسن الحمادي الانتخابات بالقوية والصعبة لشعبية اللعبة في قارة اسيا، ولكون المنصب يعتبر من المناصب المرموقة في الرياضات الاولمبية.

و قال الحمادي للامارات اليوم: تم الإعداد لخوض المواجهة الانتخابية الحالية بشكل متقن واحترافي كأحد الجوانب التي عمل اتحاد الملاكمة على السعي بها كعامل رئيسي يمكن ان يساهم بتطوير اللعبة محليا وذلك منذ سنتين ونصف تقريبا، لما للمناصب الدولية من دور يساعد كثيرا باستقطاب الخبرات الفنية لدعم النجاح في الجانب التنافسي.

وتابع: نأمل خيرا لان هذه الانتخابات ليست سهلة، والوفد الاماراتي عمل بكل جدية واحترافية بانتظار ماستؤول اليه النتائج.