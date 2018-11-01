المنتخب المصري بطل مونديال التقاط الأوتاد في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

فاز المنتخب المصري بالمركز الأول، وحل السعودي ثانياً، والجنوب إفريقي ثالثاً في منافسات اليوم الأول من فعاليات مونديال التقاط الأوتاد الثالث (أبوظبي 2018)، والذي يقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بالتزامن مع عام زايد الخير.

وينظم البطولة اتحاد الفروسية والسباق، ويشرف عليها الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، وتقام منافساتها في نادي أبوظبي للفروسية حتى الثاني من الشهر المقبل.

وتشارك في البطولة 11 دولة، هي: (السودان، عمان، النرويج، السعودية، جنوب إفريقيا، الهند، مصر، الأردن، باكستان، والعراق، إلى جانب الإمارات).

وتقام البطولة لمدة ثلاثة أيام، وشهد اليوم الأول المنافسة في مسابقات فردي رمح ومسابقات فرق رمح، وتصدر المنتخب المصري على مستوى المنتخبات، والعراق على المستوى الفردي، بعد منافسات حبست أنفاس الجمهور.

وتمكن المنتخب المصري بعد منافسات شرسة من حسم منافسات اليوم الأول لصالحه بمعدل نقاط (129) نقطة، وحقق المنتخب السعودي المركز الثاني بمعدل نقاط (127.5) نقطة، وحصل منتخب جنوب إفريقيا على المركز الثالث بمعدل نقاط (127) نقطة.

وعلى المستوى الفردي، فاز بالمركز الأول المتسابق أسامة ليوا بهلول من المنتخب العراقي بمعدل نقاط (36) نقطة، وحقق المركز الثاني الفارس مهدل بن حمد القحطاني من المنتخب السعودي بمعدل نقاط (36) نقطة، وحصل على المركز الثالث الفارس غالي صفي الدين من المنتخب المصري بمعدل نقاط (35.5) نقطة.