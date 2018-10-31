أبوظبي تكرّم 50 شخصية اعلامية ورياضية سودانية على هامش كلاسيكو الهلال والمريخ

المصدر: منصور السندي-أبوظبي

احتفى مجلس أبوظبي الرياضي اليوم بتكريم 50 شخصية رياضية وإعلامية سودانية، في فندق سوفتيل الكورنيش في أبوظبي على هامش مباراة الكلاسيكو بين قطبي الكرة السودانية الهلال والمريخ، التي تستضيفها أبوظبي بعد غد -الجمعة- على استاد محمد بن زايد.

حضر الحفل سفير السودان لدى الإمارات محمد الأمين الكارب، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني ونائب رئيس اتحاد الكرة السوداني اللواء عامر عبد الرحمن ونائب رئيس اتحاد الكرة السوداني للشؤون القانونية الدكتور محمد جلال ونائب رئيس اتحاد الكرة السوداني المهندس نصر الدين حميدتي.

وقال عارف العواني لـ"الامارات اليوم": "نسعى من خلال إقامة مثل هذا الحدث الى تحقيق الكثير من الأهداف والمكاسب المشتركة بما يعود بالمنفعة على الشعبين والبلدين الشقيقين حتى نشعر بقيمة هذه العلاقة التاريخية القوية وهذا ما لمسناه حتى قبل أن تبدأ المباراة بين فريقي الهلال والمريخ".

وعبر سفير السودان عن سعادتهم الكبيرة بالفعالية، واصفا ذلك بانه يمثل قمة في العطاء والوفاء من دولة الإمارات.

وأشار الكارب الى أن هذه الفعالية تجسد العلاقة القوية بين الشعبين الشقيقين، مؤكدا ان السودانيين في دولة الإمارات عكسوا الصورة المشرفة بوجودهم في المجالات الإعلامية المختلفة، إلى جانب المشاركة في مسيرة التطور الرياضي التي تشهدها دولة الإمارات على بما يؤكد متانة العلاقة الراسخة والقوية بين الدولتين.

وتم تكريم الزميلين منصور السندي ومعاذ كمبال من صحيفة "الامارات اليوم" ضمن الشخصيات السودانية التي خدمت في الاعلام الاماراتي على مدى سنوات عدة.