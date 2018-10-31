منى السهلاوي تحرز ذهبية الريشة الطائرة في «دورة الشيخة هند»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أحرزت لاعبة فريق «إينوك» منى السهلاوي، الميدالية الذهبية في منافسات الريشة الطائرة لفئة المواطنات، ضمن «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الدورة الأكبر من نوعها التي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والتي أسدل الستار على منافساتها مساء أمس.

ونجحت «السهلاوي» في الفوز بالمباراة النهائية على حساب لاعبة فريق هيئة الطرق والمواصلات نادية خديم 2-صفر وبنتائج (21-12، 21-14)، لتحصد نادية خديم الميدالية الفضية. وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فازت لاعبة «بلدية دبي» مريم الأميري بالميدالية الفضية، بعدما تفوقت على لاعبة «كهرباء ومياه دبي» نورة سالم الشامسي 2-صفر، وبنتائج الأشواط (21-11، 21-7).

وفي فئة المقيمات لمسابقة الريشة الطائرة، فازت جاني لين ماي من «صحة دبي» بالمركز الأول، بعدما تغلبت في المباراة النهائية على ميشال فيلار من «كهرباء ومياه دبي» 2-صفر ونتائج أشواط (21-11، 21-9)، لتحصد ميشال الميدالية الفضية، وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وفازت فارني باكينغان من «هيئة الطرق» بالميدالية البرونزية على روبا كابيتيزكي من «كلية التقنية» بنتيجة 2-صفر، وبنتائج أشواط (21-10، 21-11).