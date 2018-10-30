«دورة الشيخة هند» تُختتم اليوم بنهائي الكرة الطائرة

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تُختتم، اليوم، منافسات النسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي تقام بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتنظيم من لجنة المرأة في مجلس دبي الرياضي.

وكانت منافسات دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية، قد انطلقت 18 أكتوبر الجاري، بمشاركة 853 موظفة من الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، تنافسن في 10 ألعاب جماعية وفردية، هي: كرة السلة، الطائرة، اليد، السباحة، الدراجات الهوائية، سباق الطريق، الشطرنج، الريشة الطائرة، البولينغ، وكرة الطاولة.

وسيشهد اليوم الأخير من الدورة المباراة النهائية في مسابقة الكرة الطائرة، التي تجمع بين «هيئة الطرق» و«النيابة العامة» بصالة دبي ستارز.

وجاء تأهل فريق هيئة الطرق والمواصلات للنهائي على حساب فريق القيادة العامة لشرطة دبي، وفاز عليه بنتيجة 3-صفر، وبنتائج الأشواط (25-23، و25-18، و25-10)، بينما نجح «النيابة العامة» في التغلب على فريق هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» 3-صفر، بنتائج أشواط (25-11، و25-8، و25-11).

وكان فريق القيادة العامة لشرطة دبي قد تمكن من الحصول على المركز الثالث لمنافسات الكرة الطائرة، بعد فوزه على فريق هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» في مباراة الترضية التي جمعتهما، التي أقيمت بينهما أول من أمس في صالة دبي ستارز بنتيجة 3-2 بعد مباراة ماراثونية، حيث جاءت نتائج الأشواط (23-25، و25-13، و25-16، و18-25، و15-7)، ليحصد فريق الشرطة الميدالية البرونزية، والنيابة على المركز الرابع في الترتيب العام. وسيشهد اليوم، أيضاً، ختام منافسات كرة اليد بإقامة لقاء واحد، يجمع «النيابة العامة» مع «بلدية دبي».

وكانت منافسات كرة اليد قد جرت بنظام الدوري من دورين، حيث تمكن «النيابة العامة» من حسم اللقب لصالحه قبل جولتين من الختام، برصيد تسع نقاط.

ولم تؤثر خسارة «النيابة العامة» أمام فريق هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، أول من أمس، في الجولة قبل الأخيرة بفارق هدفين 26-24، في تتويجه باللقب، في حين يحتل المركز الثاني فريق ديوا بثماني نقاط.

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موظفة تنافسن في 10 ألعاب جماعية وفردية بالدورة.