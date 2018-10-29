150 ألف دولار للفائز بـ «كلاسيكو السودان»

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الكرة، التفاصيل الكاملة «لكلاسيكو السودان» الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي في الثامنة من مساء الجمعة المقبل، الذي يجمع بين المريخ والهلال على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، والذي يقام بالتزامن مع عام زايد 2018. ورصدت اللجنة المنظمة 150 ألف دولار للفريق الفائز مقابل 100 ألف دولار للفريق صاحب المركز الثاني، وستنطلق الفعاليات المصاحبة للمباراة قبل أربع ساعات من موعدها، وتم تخصيص سيارتين للسحب أمام الجمهور مقدمة من «المسعود للسيارات»، علاوة على 60 جائزة الكترونية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مجلس أبوظبي الرياضي، أمس، وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني إن إقامة «القمة السودانية» تمثل استمراراً لخطط المجلس في استقطاب الفعاليات الرياضية العالمية والقارية والإقليمية في ظل توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس المجلس، واهتمامه الكبير بدعم خطط ترسيخ ريادة الإمارات.