فيصل خليل: ما تردد عن «عموري» بعد رحيله إلى الهلال نابع من حب الجمهور له

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكّد لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق فيصل خليل، أنه كان يتمنى وجود لاعب الهلال السعودي، عمر عبدالرحمن، مع المنتخب الوطني في كأس آسيا 2019، كي يعرف مدى حب الجمهور له، وأن ما حدث من أقاويل عقب رحيله من نادي العين إلى الهلال، نابع من حب الجمهور له فقط، مشيراً إلى أن اللاعب سيترك أثراً كبيراً جداً مع المنتخب الوطني في البطولة، وقد يصعب تعويضه بلاعب آخر، كونه أحد أفضل لاعبي آسيا في المواسم الماضية.

وقال فيصل خليل، لـ«الإمارات اليوم»، رداً على المعاناة الهجومية لمنتخب الإمارات: «لا يوجد وقت للحديث عن الظروف التي تحيط بالمنتخب، ويجب التكاتف خلف اللاعبين، الأبيض يضم مهاجمين كان أحدهم أفضل لاعب في آسيا 2015، والآخر هو هداف البطولة، وهو ما يعني أن الهجوم الإماراتي بخير، وقد عاد علي مبخوت من الإصابة، ويحتاج فقط إلى وقت من أجل استعادة كامل جاهزيته، وأحمد خليل، من المهاجمين المميزين، وهما أبرز الأسماء المطروحة خلال السنوات الماضية مع منتخبنا الوطني».

وأضاف: «لن ننظر إلى الظروف التي رافقت أحمد خليل، الفترة الأخيرة، ويجب أن يعمل الكثير من أجل استعادة مستواه ومركزه الأساسي، ولكن هذا لا يمنع أن يجتهد باقي المهاجمين من أجل حجز مكانة مع المنتخب، ولكن للأسف لا يوجد المهاجم القادر على حجز مكانة أساسية الآن، ويجب التكاتف مع الأبيض من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في البطولة».

وطرح فيصل خليل، أبرز الأسماء المرشحة للوجود مع قائمة المنتخب بالفترة المقبلة، مشيراً إلى أن اللاعب أحمد العطاس هو أقرب اللاعبين المرشحين للوجود في تشكيل المنتخب، بشرط اللعب والتواجد مع فريقه في الفترة القليلة المقبلة.

واعترف اللاعب الدولي السابق بأنه كان بعيداً، الفترة الماضية، عن الظهور والاعلام، وبدأ حضوره بالمجال التدريبي من خلال التواجد في قطاع المراحل السنية بنادي شباب الأهلي. وعن بطولة الدوري، أشاد فيصل خليل، بمستوى البطولة والتقارب بين الفرق، مؤكداً أن عودة الشارقة إلى المنافسة أعطى لبطولة الدوري شكلاً جديداً، خصوصاً من جانب الحضور الجماهيري، وستشهد الجولات المقبلة تغييرات جديدة.

- «أحمد العطاس أقرب اللاعبين المرشحين للوجود في تشكيل المنتخب».